Türk ürünleri dünya marketlerine "GT Anadolu" markasıyla taşınacak

Gastronomi Turizmi Derneği Başkanı Gürkan Boztepe, Türk mutfağı ve ürünlerinin tanıtımı için yürüttükleri faaliyetlere ilişkin bilgi verdi.

Gastronomi ve turizmi birleştirerek "gastronomi turizmi" anlayışının oluşturulmasını sağladıklarını ifade eden Boztepe, bu alanın genel turizm gelirlerinin önemli bir unsurunu oluşturduğunu söyledi.

Boztepe, Türkiye'de yıllık 5,1 milyar dolarlık gastronomi turizmi geliri oluştuğuna dikkati çekerek, bu rakamın ABD'de yıllık 444 milyar doları bulduğunu bildirdi. Yıl sonu için 15 milyar dolar hedefi koyduklarını ve bu rakamı yakalayacaklarını vurgulayan Boztepe, "Turizm çeşitleri içinde ilk üçte her zaman gastronomi yer alıyor. Turist kellik tedavisine gelse de gastronomi turuna çıkıyor, boğazda yemek yemek, kültürümüzü öğrenmek istiyor" diye konuştu.

"Ürünler, e-ticaretle yurt içinde ve dışında satılacak"

Derneğin hedefinin Türk mutfağını tanıtmak olduğuna işaret eden Boztepe, şu değerlendirmede bulundu:

"New York'tan Dubai'ye kadar farklı farklı yerlerde tanıtımlar yaptık. Orada satın alma kararını veren kişilere yemekler verdik. Biz, Anadolu ürünlerinin yurt dışına açılması için 'GT Anadolu' adında bir marka kurduk. Paketleme, grafik ve tasarımını biz yapacağız, her şey hazır. Türkiye'nin en iyi ürünlerini ABD'deki markete satabiliyorsan başarılısın. Yerli ve yabancı e-ticaret firmalarıyla protokol yapıyoruz. Bu ürünler, e-ticaretle yurt içinde ve dışında satılacak. Örneğin Hepsi Burada, bize düşük komisyonla satış yapma imkanı verecek. Amazon ABD üzerinden de bu ülkeye girmek istiyoruz. Türk ürünlerinin üzerinde marka olarak 'GT Anadolu' yazacak. Gastronomi turizmi daha çok restoranlar üzerinden pazarlanırken GT Anadolu ile birlikte Türk ürünleri de pazarlanmış olacak. Dünyada gastronominin markalaşmasındaki en önemli unsuru ürün."

"Anadolu insanının ürünleri olacak"

Türk ürünlerini insanların marketlerde bulması gerektiğini belirten Boztepe, ABD'deki marketlerde de yer almak istediklerini dile getirdi. Boztepe, Türk ürünlerinin de en doğru şekilde ve kalitede paketlenip satılması gerektiğini ifade ederek, "Paketlenip gönderilebilecek her Türk ürünü kapsamda olacak. Humus da olacak, terlik de olacak. Kültür pazarlıyoruz. Buradaki püf nokta şu, el emeği olacak ve Anadolu insanı yapacak. Sadece gıda ürünleri de olmayacak" dedi.

Dernek olarak hem Anadolu'da hem de yurt dışında temsilcilikleri bulunduğu bilgisini veren Boztepe, Nepal'den Los Angeles'a kadar temsilcilik açtıklarını söyledi. Boztepe, 21 şehir ve 10 ülkede bulunduklarını ve hedeflerinin bu sayıyı daha da artırmak olduğunu söyledi.

"Ticaret ataşeleri ülkelerindeki marketlere Türk ürünlerini sokmalı"

Türk mutfağı, dünyanın en iyisi olmasına rağmen algı olarak 44'üncü sırada yer aldığına dikkati çeken Boztepe, bunun değiştirilmesi gerektiğini vurguladı. Boztepe, Türk mutfağının yurt dışında daha fazla tanıtılması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Kastamonu, Antakya günleri yapıyoruz, yine Antakyalıya yapıyoruz. Yabancıya yapılması lazım. Yurt dışındaki tüm büyükelçilikler ve ticaret ataşelerinin görevi Türk ürününü satmak ve Türk mutfağını tanıtmak. Bu kadar basit. Ticaret ataşesi Türk ürününü o ülkedeki markete sokabiliyor mu, önemli olan bu. Onlar daha fazla devreye girmeli. Uçak menülerinde dahi stratejik davranmak zorundayız. Balıkesir peyniri ve Gemlik zeytini uçaklarda yer almalı. Bu kurumların bir gastronomi stratejisi olmalı. Çok güzel baklava tanıtıyoruz ama yurt dışında bir markete gidince alabiliyor muyum, alamıyorum."