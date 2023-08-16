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Yaşam
İHA 16.08.2023 13:32

Otobüsü durdurup yaşlı kadını karşıya geçirdi

Düzce'de yolcu otobüsünün şoförü ana yol üzerinde karşıdan karşıya geçmek isteyen yaşlı yolcusuna araçtan inerek yardım etti. Bu davranışı diğer yolcular tarafından takdirle karşılandı. O anlar kameraya da yansıdı.

Düzce Belediyesi bünyesinde hizmet veren Düzce Ulaşım A.Ş. toplu ulaşım aracında Bahçeşehir Bağlantı Yolu üzerinde seyir halinde iken görenlerden takdir toplayan bir olay yaşandı.

Otobüs şoförü Tarık Öztaş, seyir halinde yolcuların arasında bulunan yaşlı kadının inmek için butona basması üzerine durakta durdu.

Otobüs durağa yanaştığı sırada havanın yağmurlu olması ve trafik akışının yoğun olması nedeniyle şoför aracından aşağıya indi.

Yaşlı kadının koluna giren Öztaş, yolcusunu yolun karşısına geçirerek güvenli bir şekilde evine ulaşmasını sağladı.

Otobüste seyahat eden diğer yolcuların da takdir ettiği davranış nedeniyle Düzce Ulaşım A.Ş. yönetimi de Öztaş’a teşekkür etti.

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Otobüsü durdurup yaşlı kadını karşıya geçirdi
Otobüsü durdurup yaşlı kadını karşıya geçirdi
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