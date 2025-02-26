Ramazan ayının ilk teravih namazı cuma günü kılınacak

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2025 dini günler takvimine göre, Ramazan ayının habercisi olan üç aylar 1 Ocak'ta başladı.

Cuma akşamı ilk teravih namazını kılacak, gece de ilk sahur heyecanını yaşayacak İslam alemi, cumartesi günü de ilk iftarla ramazan coşkusunu yaşayacak.

Türkiye'de ramazanın ilk iftarı cumartesi günü Iğdır ve Hakkari'de yapılacak, orucu en geç Edirneliler açacak. İlk iftar Ankara'da 18.47, İstanbul'da 19.01'de, İzmir'de 19.11'de, Diyarbakır'da 18.19'da, Samsun'da 18.32'de, Edirne'de 19.11'de, Iğdır'da 18.02'de, Hakkari'de 18.05'te, Erzurum'da 18.13'te yapılacak.

Oruç, teravih namazı, fitre, mukabele ve Kur'an-ı Kerim'in hatmedilmesi gibi ibadetlerin ifa edildiği ve ihtiyaç sahiplerinin her zamankinden daha fazla gözetildiği bu ayda, Kur'an-ı Kerim'de "bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi 26 Mart'ta idrak edilecek.

"On bir ayın sultanı", 29 Mart Cumartesi günü yapılacak son iftarla uğurlanacak. Müslümanlar 30 Mart - 1 Nisan tarihlerinde ise Ramazan Bayramı coşkusunu yaşayacak.

Ramazan bu yıl 29 gün sürecek

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı kameri ay hesaplamalarına göre, şevval ayının hilali, ramazanın 29'uncu günü akşamı görüleceği için bu yıl ramazan 29 gün sürecek.

Din İşleri Yüksek Kurulunca bu yıl fitre miktarı 180 lira olarak belirlendi.