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Yaşam
TRT Haber 24.02.2025 18:41

'Bir Zamanlar İstanbul'da, Bosna Hersek Katliamı ve şehit Selami Yurdan unutulmadı

TRT 1’de cuma günleri yayınlanan ‘Bir Zamanlar İstanbul’ dizisi, izleyicileri 90’ların nostaljik atmosferine götüren güçlü hikâyesiyle ekrana damga vurmaya devam ediyor. Dönemin toplumsal yapısını, siyasi gelişmelerini ve insan hikâyelerini ustalıkla işleyen dizi, hem dramatik anlatımı hem de gerçekçi atmosferiyle büyük beğeni topladı.

'Bir Zamanlar İstanbul'da, Bosna Hersek Katliamı ve şehit Selami Yurdan unutulmadı

Dizinin 3. bölümünde, Ali ve arkadaşlarının mafyanın elinden kaçırmış oldukları silahları: Bosna Hersek’te katliama uğrayan Müslümanlara göndermesi ve bu sayede Selami Yurdan'ın anılması büyük yankı uyandırdı.

Selami Yurdan’ın kahramanca duruşu, mazlum Bosna halkından yana tavrı Bir Zamanlar İstanbul’da unutulmadı. 1992 yılında Bosna’ya giderek savaşta şehadet şerbetini içen Selami Yurdan’ın hatırası gibi o dönemin unutulmayan, hatıralarda iz bırakan olayları da Bir Zamanlar İstanbul dizisinde işlendi. Selami Yurdan, Avrupa’nın göbeğinde insanlık aleminin kayıtsız kaldığı, Bosna halkının yalnız bırakılarak katliama göz yumulduğu bir dönemde insanlık adına bir tavır belirleyerek, Bosna halkıyla omuz omuza vererek mücadele etti ve bu mücadele neticesinde şehit oldu.

İzleyiciden tam not aldı

Özellikle Selami Yurdan’ın anıldığı özel sahne, izleyicileri derin duygulara sürüklerken, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yer aldı. Türk ve Boşnak kardeşliğinin altını çizen yapım, tarihsel bağları ekrana taşıyarak izleyicilerden tam not aldı.

Bir Zamanlar İstanbul, sadece bir dönem dizisi olmanın ötesine geçerek, 90’ların unutulmaz olaylarını ve karakterlerini güçlü anlatımıyla yeniden canlandırıyor. Dizinin atmosferi, dönemin müzikleri, kostümleri ve dekor tasarımlarıyla da izleyicilere adeta bir zaman yolculuğu yaşatıyor.

Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ’a ait; yönetmenliğini Metin Günay ve Volkan Keskin’in, başrollerini Cihangir Ceyhan ve Alina Boz’un üstlendiği ‘Bir Zamanlar İstanbul’, TRT1 ekranlarında Cuma akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.

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