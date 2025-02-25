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Yaşam
AA 25.02.2025 15:02

Mukaddes Emanetler Dairesi, ramazana hazır

Topkapı Sarayı'nın Enderun Avlusu'nda yer alan Mukaddes Emanetler Dairesi, ramazan ayında misafirlerini ağırlamak için çalışmalarını tamamladı.

Mukaddes Emanetler Dairesi, ramazana hazır
[Fotograf: AA]

Yavuz Sultan Selim'in 1517'deki Mısır seferinin ardından İstanbul'a getirilen emanetler, asırlardır özenle korunup sergileniyor.

Milli Saraylar Başkanlığına bağlı Topkapı Sarayı'nın en çok ziyaret edilen bölümlerinin başında gelen Mukaddes Emanetler Dairesi, ramazana özel hazırlandı.

"On bir ayın sultanı" ramazanda ziyaretçi akınına uğrayan dairede sergilenen mukaddes emanetler, bakım ve temizlik çalışmalarının bitirilmesiyle ziyarete hazır hale getirildi.

Mukaddes Emanetler Dairesi, ramazana hazır

Konuya ilişkin gazetecilere açıklama yapan Milli Saraylar Başkanı Dr. Yasin Yıldız, tüm İslam aleminin ramazanını kutlayarak, Topkapı Sarayı'nın kalbi olan Mukaddes Emanetler ile Hırka-i Saadet dairelerinin ramazan boyunca oldukça ilgi gördüğünü söyledi.

Mukaddes Emanetler Dairesi, ramazana hazır

Yıldız, ramazan dışında da bu dairelerin yerli ve özellikle yabancı ziyaretçiler tarafından ilgiyle gezildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Mukaddes Emanetler Dairemizin kalbini de tabii ki Peygamber Efendimizin hırkası oluşturuyor. Mukaddes Emanetler Dairesi, çok kıymetli ve hepimiz için önemli olan emanetleri de bünyesinde barındırıyor. Burada Peygamberimize ait olan bazı eşyalar var. Bununla birlikte özellikle geçmiş dönem peygamberlere ait birtakım emanetleri muhafaza ediyoruz. Yine Peygamberimizin ashabına ait olan birtakım eserler burada. Özellikle kamuoyu tarafından çok ilgi gösterilen Hz. Osman'a ithaf edilen Mushaf burada sergileniyor. Bu minvalde bu eserlerin ziyaretçilerle buluşması bizim için oldukça önemli."

Mukaddes Emanetler Dairesi, ramazana hazır

Ramazanda Topkapı Sarayı'nın kadim geleneğinde yer alan mukaddes emanetlerin bakımının çok önemli boyut kazandığına işaret eden Yıldız, "Zira özellikle Osmanlı padişahlarının bu sarayda yaşadığı dönemde, padişahların Hırka-i Saadet Dairesinin temizliğiyle özellikle kendilerinin yakından ilgilendiğini biliyoruz ve bu sebeple oluşan geleneğin günümüze kadar Topkapı Sarayı'nda o günden bugüne görevli olan kuşaklar tarafından yerine getirildiğini de biliyoruz. Bugün de Milli Saraylar İdaresi, emanetçisi olduğu Topkapı Sarayı'nda Hırka-i Saadet ve Mukaddes Emanetler dairelerindeki temizlik, bakım ve ramazana ilişkin ritüelleri aynı usulle yerine getirmeye devam ediyor." dedi.

Yıldız, Hırka-i Saadet Dairesi'ndeki gümüş şebekeyi ramazanda padişahların temizlediğini, temizlik sırasında çıkan tozların dahi o dönem muhafaza edildiğini aktararak, padişah cenazelerinin dairenin kapısından kaldırıldığını anlattı.

Mukaddes Emanetler Dairesi, ramazana hazır

Mukaddes Emanetler hakkında

Yavuz Sultan Selim'in 1517'deki Mısır seferinin ardından İstanbul'a getirilen emanetler, asırlardır özenle korunup sergileniyor.

Peygamberlere, halifelere ve sahabelere ait eşyaların yer aldığı Mukaddes Emanetler Dairesi'nde Hazreti Muhammed'in hırkası (Hırka-i Saadet), sakalı, ayak izleri, Uhud Savaşı'nda kırılan dişinin saklandığı mahfaza, mektupları ve kılıcı bulunuyor.

Müzede ayrıca Hazreti İbrahim'in tenceresi, Hazreti Musa'nın asası, Hazreti Davud'un kılıcı, Hazreti Yusuf'un cübbesi, halifelere ve sahabeye ait kılıçlar, Hazreti Fatma'ya ait gömlek, Kabe anahtarları, Hacerü'l Esved mahfazası gibi Asr-ı Saadet'i yansıtan mukaddes emanetler ziyaretçilerle buluşuyor.

Mukaddes Emanetler Dairesi, ramazana hazır

Geleneksel ve modern yöntemlerle bir arada

Mukaddes Emanetler Dairesinin bakım ve temizliğini, Türkiye'de müzecilik alanında bir ilk olma özelliği taşıyan Milli Saraylar Obje Bakım ve Konservasyon Ekibi yürütüyor.

Çalışmalar kapsamında Has Oda'nın halıları, çinileri, gümüş kandilleri, buhurdan ve şamdanları, ahşap pencere kapakları, dolaplar ve nişlerin içlerindeki mermer alanlar titizlikle temizleniyor. Hırka-i Saadet ve Sancak-ı Şerif mahfazalarının tozları büyük hassasiyetle alınıyor.

Bu uygulamalarda müzelere özel vakum ayarlı, hepa filtreli cihazlar ve at kılı fırçalar kullanılıyor. Geleneksel usullere riayet edilerek toplanan tozlar, dairenin önünde bulunan toz kuyusuna dökülüyor.

Mukaddes Emanetler Dairesi'nde 2023 yılında kapsamlı düzenleme gerçekleştirilmiş, sergilenen eser sayısı 60'tan 300'e çıkarılmıştı.

Hz. Osman'a atfedilen Mushaf da uzun aradan sonra yeniden ziyaretçilerin ilgisine sunulmuştu. Bu çalışmalar kapsamında "Hırka-i Saadet"in muhafaza edildiği "Has Oda" ilk defa ziyarete açılmıştı.

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