24 yaşındaki Buğra Çankır, "üstün yetenekli otizmli piyanist" olarak anılıyor.

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Mustafa Yazıcı Devlet Konservatuvarını bitirdi. Daha sonra Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Konservatuvarında yüksek lisans yapmaya başladı.

Çankır'ın müzik yeteneği 10 yaşında ailesinin desteğiyle keşfedildi. 2004 yılında California Üniversitesi San Francisco Genetik Araştırma Merkezi tarafından yapılan testle, "Perfect Pitch" (Mutlak Kulak) olarak adlandırılan ve "doğadaki tüm sesleri herhangi bir referansa ihtiyaç duymadan nota olarak tanımlayabilme" şeklinde açıklanan yeteneğe sahip olduğu tescillendi.

"Okuyamaz" denilse de bir ilki başardı

"İlkokul bile okuyamaz" denilirken azmiyle bugünlere kadar geldi Çankır.

Eğitimine devam etmesinin yanı sıra mezun olduğu konservatuvarda piyano eşlik dersleri vermeye başlayan Çankır, çoğu kendi yaş grubundaki öğrencilerine yeteneğini ve çalışkanlığını aktarmak için çalışıyor.

Baba Kemal Çankır, Buğra'nın, eğitim çıtasını mümkün olduğu kadar en yukarılara kadar taşımaya çalıştığını söyledi.

Buğra'nın Afyon Kocatepe Üniversitesinde tezli yüksek lisans yaptığını ve böyle bir çalışmanın Türkiye'de bir ilk olduğunu belirten Çankır, şöyle konuştu:

"Buğra'nın yüksek lisans eğitimi için yaklaşık 700 kilometre uzaklıktaki Afyonkarahisar'a gidiyoruz. Daha sonra tekrar İskenderun'a dönüyoruz. Buradaki konservatuvar derslerine devam ediyor. Çok yorucu oluyor ama hepsi için değiyor."

"Ben oğlumla gurur duyuyorum"

Çankır, oğlunun öğrencilere "daha güzelini ve daha iyisini yapabilirsiniz" mesajını vermeye çalıştığını anlattı.

"Buğra diğerlerine yol açıcı ve yol gösterici konumunda yer alıyor. Engelliyiz ama imkansız değil bu başarılar. Buğra, 'engeller var, güçlükleri aşarsanız yapabilirsiniz' diyor. Buğra, Türkiye'de bir idol oldu. Her aldığımız yeni yolda oğlumuzla gurur duyuyoruz. Buğra'nın akademik hayatın içerisinde kalmış olması da bizim için son derece önemli."

Kemal Çankır, oğlu Buğra ile gurur duyduğundan bahsederek, şöyle konuştu:

"O bizim hayatımızı güzelleştirdi. Oğlum sayesinde Cumhurbaşkanımızla ve bakanlarımızla tanıştım. Ben oğlumla gurur duyuyorum. Yapmış olduğu işe saygı duyuyorum. İnanıyorum ki Buğra ileride sayılı piyano eşlikçilerinden bir tanesi olacak. Okuldaki öğrencilerle Buğra arasında güzel bir bağ oluştu. Buğra öğrencilerinden daha fazla çalışır. Öğrencilerine daha iyisini verebilmek için çok çalışıyor. Kendini geliştirmek adına 2 yıldan bu yana Macaristan'da uluslararası hocalardan piyano eşliği konusunda dersler alıyor. Her geçen gün Buğra üzerine katarak devam ediyor."

Kaynak: AA