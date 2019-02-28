İstanbul Samatya'da bir okulun kantininde görev yapan bedensel engelli Hayrullah Çorumlu, öğrencilerden arta kalanları çöpü dökmek yerine her gün Yenikapı Sahili'ne giderek martıları besliyor.

Doğuştan sağ kolunda ortopedik şekil bozukluğu olan Çorumlu, sabahları çalıştığı okula doğru yola çıkıyor.

Öğrencilerin yemediği gıdaların ziyan olmaması içi hepsini toplayarak hayvanların yiyebileceği parçalara ayırıyor. Akşam olduğunda Yenikapı Sahili'ne gidip martıları ve diğer sokak hayvanlarını doyuruyor.

Hafta sonları da çevredeki fırınlardan ve marketlerden bayat ekmeleri toplayıp sahile indiğini belirten Çorumlu, şunları söyledi:

"Elimden geldiği kadar martıları ve güvercinleri beslemeye çalışıyorum. İnsanların sokakta kalan hayvanlara karşı duyarlı olmasını isterim. Bir güzellik yapıyorsan karşılık beklemeyeceksin, karşılık bekliyorsan onun bir kıymeti yok. Onları beslediğim zaman doyduklarını hissediyorum. Çünkü ben buraya geldiğim zaman hepsi başıma üşüşüyorlar. Benim için bazı arkadaşlarım 'Martıcı baba' diyor. Biraz meşakkatli ama gerçi güzel bir duygu martıları beslemek."

Kaynak: İHA