Lütfü Turan Çiftçi lokanta işletmeciliği yapıyor. En sevdiği hobisi ise doğada yürüyüş yapmak.

Bir gün yol kenarında gördüğü kuru ağaç dalları hayatının akışını değiştirdi. Dalları evine götüren Çiftçi, bunlardan çeşitli ahşap eserler yapmaya başladı. Çiftçi, çürümüş kökleri bile değerlendiriyor.

Ahşap Eser Sanatçısı Lütfü Turan Çiftçi, "Ağaçlar hiçbir zaman için ölmez sürekli canlıdır ama gördüğünüz o yol kenarındaki çürümüş kökler, kütükler hepsi canlıdır aslında. Sadece ilgi bekler insanlardan" dedi.

Kuru dallardan sanat

Çiftçi, Manisalı turizmci Mustafa Pala sağladığı imkanla, ahşap atölyesinde çalışmaya başladı.

Lütfi Turan Çiftçi, hiç bir eğitim almadığı halde kuru ağaç dallarından, mumluk, çeşitli hayvan figürleri, su ve ayran çeşmesi, lamba gibi objeler yapıyor.

Çiftçi'nin ahşap eserlerine ilgi her geçen gün artıyor. O da bu sanata ilgi duyan gençlere ücretsiz eğitim vermeyi planlıyor.

Haber: Kenan Yücel