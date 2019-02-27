Önce raket tutup, topa vurmayı öğrendiler. Ardından karşılıklı maç yaptılar. Manisa'daki köy okullarına badminton malzemesi dağıtıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Badminton Federasyonu, çocuklara badminton'ı tanıtmak amacıyla proje başlattı.

"Orda bir Köy Var Uzakta Projesi" kapsamında Manisa'nın Yunusemre Osmancalı İmam Hatip Ortaokulundaki öğrencilere badminton malzemesi hediye edildi.

Badminton Manisa İl Temsilcisi Ali Haydar Aras, "Buradaki çocuklarımıza badminton'ı sevdirmek, daha çok sporu sevdirmek için buradayız. İnşallah hayırlı evlatlar yetişmesine bizim de bir nebze olsun katkımız olur" dedi.

Öğrenciler badminton oynamanın keyfini yaşadı

Badminton ile tanışan öğrencilerden biri, "Güzel bir spor. Bu sporu öğrenmek istiyorum. Bizim için çok güzel oldu" diye konuştu.

Osmancalı İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Fatih Altındiş de, etkinlikle ilgili şunları söyledi:

"Okulumuz adına çok teşekkür ediyoruz Badminton Federasyonuna. Bizim kırsal kesimde olan öğrencilerin bu tarz sporlarla tanışması zor oluyor. İmkanlarımız da kısıtlı. İnşallah bu sporu daha da yayacağız okumuzda."

Osmancalı İmam Hatip Ortaokulu öğretmenleri, sınıflar arası badminton turnuvası düzenlemeyi planlıyor.

Haber: Kenan Yücel