40 santimetre karın içinde önce ölçtüler, sonra işe koyuldular.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi öğrenci ve akademisyenleri beyaz örtüye devasa Türk bayrağı yaptı. Bayrak, bin 350 metrekare alan üzerine resmedildi.

Toz boya ile yapılan bayrağın uzunluğu 30, genişliği ise 45 metre.

Araştırma Görevlisi Naci Edi, arazi sanatı üzerine bir çalışma düşündüklerini söyleyerek, şöyle konuştu:

"Sanırım Türkiye'de ilk defa olacak bu çalışma. Daha önce buz üzerine yapılmıştı ama kar üzerine yapılmamıştı. Böyle bir fikir geldi aklımıza. Umarım geleneksel hale gelir."

18 kişi, 8 saatlik bir çalışma sonucu bayrağı bitirebildi.

Ölçüm konusunda sıkıntı yaşadıklarını anlatan Edi, "Boya bulamadık, sıkıntılar oldu. Aynı şekilde hava koşullarından dolayı ölçüm konusunda da aksaklıklar oldu" dedi.

Devasa bayrak, konumu itibariyle kent merkezinde de görülebilecek.

Haber: Oğuzhan Hançer