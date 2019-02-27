Yaklaşık 1 ay önce doğum yapan ve doğumun ardından ölen köpeğin geride kalan 5 yavrusu için polis memuru Cevdet Tunç'un talebi üzerine Silopi Belediyesinin bahçesinde barınak yapıldı.

Barınakta kalan köpek yavrularına şefkat gösteren Tunç, yavruları biberonla, bebe bisküvisi ve sütle hazırladığı mamalarla besliyor.

Tunç, gün içerisinde mesaisinden arta kalan zamanlarda köpek yavrularını barınaktan çıkararak, onlarla yakından ilgileniyor.

Köpeklerin günlük ihtiyaçlarını karşılamada, belediye çalışanları da destek veriyor.

Polis memuru Tunç, yavruların annelerinin talihsiz şekilde öldüğünü belirterek, o günden sonra yavruları beslemeye karar verdiğini, elinden geldiğince de bu desteği sürdüreceğini söyledi.

Köpek yavrularının 1 aylık olduklarını anlatan Tunç, "Günlük ihtiyaçları tarafımızca karşılanıyor, süt, bisküvi olsun. Tabi daha sonra katı gıdaya geçecekler. İleride hayvanseverlerin bakmaları için bir imkan sağlayabiliriz" dedi.

Kaynak: AA