İzmit 28 Haziran Ortaokulunda, küçük yaş grubundan 8. sınıf öğrencilerine kadar tüm çocukların katılımı amaçlanan "Okulum renkleniyor" başlıklı projeye hayata geçirildi.

Proje yürütücüsü ve görsel sanatlar öğretmeni Demet Ruşhan, projeyi öğrenci- öğretmen odaklı başlattığını söyledi.

Okul binaların yenilenmesiyle daha geniş imkanların doğduğunu belirten Ruşhan, şöyle konuştu:

"Projede en büyük amacım, çocukların zevkle, keyifle gelebilecekleri bir ortam oluşturmak. Çalışmamızda öğrenci-öğretmen hep beraber bir şeyler yaptık. Amacım, sadece okula gidip gelmek değil. Kapıdan içeri girerken yeni projeler, yeni hayallerle giriyorum. Bana böyle bir fırsat sunulduğu için bu kadar geniş düşünebiliyorum."

Ruşhan, projeyle ilgili unutamadığı bir olayı da paylaşarak, "Okula devamsızlık yapan bir öğrencimin 'Ne zaman duvar boyayacağız?' diye sürekli bana gelmesi ve okula gelişlerinin düzelmesi benim için en büyük mutluluk oldu" dedi.

"Resim yapmak daha eğlenceli hale geldi"

7. sınıf öğrencisi Simay Çiçek Civanoğlu, okulun duvarlarına dünyaca ünlü ressamların portrelerini çizdiklerini vurgulayarak, bunun yanında müzik alanında da çalışmalar yaptıklarını, konuyu daha iyi kavramak için sınıflarının önüne notalar çizdiklerini dile getirdi.

Melek Gül ise, birlikte boyadıkları kütüphanede kitap okumanın ayrı bir keyif olduğunu ifade ederek, "Öğretmenlerimiz ve arkadaşlarımızla keyifli aktiviteler yapıyoruz. Birçok yabancı ressam öğrendik. Onların çizimlerine hep beraber baktık. Değişik örnekleri görmek, hayal gücümüzü artırdı ve resim yapmak daha eğlenceli hale geldi. Öğretmenimiz bu fikriyle okulumuzu renklendirdi. Okulumuzu renklendirmek derslere bakış açımızı da değiştirdi" diye konuştu.

Kaynak: AA