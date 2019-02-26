Refakatçileri eşliğinde yola çıktılar, yol boyunca halk ozanı Aşık Veysel'in türkülerini söylediler.
Sivas'ın Sivrialan köyündeki Aşık Veysel Müzesi, bu kez görme engelli misafirlerini ağırladı.
Dünyaca ünlü ozan Aşık Veysel Şatıroğlu’nun yaşadığı evin önünde dua eden görme engelliler, refakatçileri eşliğinde müzeyi gezdi ve braille alfabesi ile yazılan Aşık Veysel'in sözlerini okudu.
Eda, Hasan ve Emre Işık kardeşler, Aşık Veysel’in bal mumundan yapılan heykeli yanında ozanın türkülerini seslendirdi. Müzeyi ziyaret edenler kardeşleri hayranlıkla dinledi.
Haber: Murat Çetintaş