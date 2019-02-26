Yaşam

Sivaslı görme engelliler Aşık Veysel'i unutmadı

26 Şubat 2019 Salı 15:56 - Son Güncelleme 26 Şubat 2019 Salı 16:07

Dünyaca ünlü halk ozanı Aşık Veysel’in Sivrialan köyündeki müze evinin çok özel misafirleri vardı. Aşık Veysel gibi görme engelli olan gençler, ünlü ozanın yaşadığı topraklardaydı.

Refakatçileri eşliğinde yola çıktılar, yol boyunca halk ozanı Aşık Veysel'in türkülerini söylediler. Sivas'ın Sivrialan köyündeki Aşık Veysel Müzesi, bu kez görme engelli misafirlerini ağırladı. Dünyaca ünlü ozan Aşık Veysel Şatıroğlu’nun yaşadığı evin önünde dua eden görme engelliler, refakatçileri eşliğinde müzeyi gezdi ve braille alfabesi ile yazılan Aşık Veysel'in sözlerini okudu. Eda, Hasan ve Emre Işık kardeşler, Aşık Veysel’in bal mumundan yapılan heykeli yanında ozanın türkülerini seslendirdi. Müzeyi ziyaret edenler kardeşleri hayranlıkla dinledi. Haber: Murat Çetintaş Etiketler: sivrialan Sivas halk ozanı görme engelli braille alfabesi Aşık Veysel Şatıroğlu aşık veysel müzesi

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