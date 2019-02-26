Afyonkarahisar'da bir firma, yaban kuşları için kuş evleri yapıyor. Yuvalar, Doğa Koruma ve Milli Parklar 5'inci Bölge Müdürlüğünün siparişi.

Kuş yuvaları, doğayla uyumlu ve dayanıklı malzemeden yapılıyor. Doğal ve su geçirmeyen malzemeden üretilen kuş yuvaları ormana yerleştirilecek.

Ahşap ustası Ramazan Uzuntepe, "Kuş yuvasının maddesini su geçirmeyen kimyasal madde olmayan maddelerden kullanıyoruz. Makinede ebatına göre ebatlıyoruz" dedi.

Kuş yuvalarında çivi, tutkal gibi malzemeler yok. Kurulması, temizlenmesi ve sökülmesi de çok pratik.

Kontraplak parçalar birbirine geçirildiğinde kuş yuvası ortaya çıkmış oluyor.

Yaban kuşları için hazırlanan barınaklar, ormana yerleştirilecek.

Kaynak: TRT Haber