Hassa ilçesindeki Aktepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde havacılığa ilgisi olan öğrenciler tarafından başlatılan proje çalışması sonucu 5 ayda tamamlanan insansız hava aracı Atik -1 birçok akrobasi hareketini yapabiliyor.

Elektronik ve aerodinamik tasarımı öğrenciler tarafından dizayn edilen, test uçuşları tamamlanan Atik-1 ile öğrencilerin hedefi Nisan ayında Samsun'da düzenlenecek olan 13. Uluslararası MEB Robot Yarışması'na katılarak derece elde etmek.

Mucit öğrenciler dışardan aldıkları parçalarla 2 bin lira harcayarak yaptıkları akrobasi drone'unun teknik ve akrobatik kapasitesini daha da geliştirmek için çalışmalarını sürdürüyorlar.

Okulun Elektrik-Elektronik Bölümü öğretmeni ve aynı zamanda projenin koordinatörlüğünü yürüten Abdulkadir Döner, kullanıma hazır hale getirdikleri insansız hava aracına hızlı ve akrobatik hareketler yaptığından dolayı "Atik-1" adını verdiklerini söyledi.

Akrobasi hareketleri yapıyor

Öğrencilerinin uzun zamandır insansız hava araçlarına yönelik bir proje geliştirmeyi istediklerini ve bunun üzerine harekete geçtiklerini belirten Döner, şöyle konuştu:

" Öğrencilerimiz, drone teknolojisinin artmasıyla merak ve ilgisi arttı. Tabii öğrencilerimiz, bu teknolojileri maddi durumlarının yetersiz olduğu için kendileri satın alamadı. Bunun üzerine bize geldiler. Onların bir hayali vardı. Biz de bu yıl okul aile birliğimizin destekleriyle öğrencilerimizin drone hayalini gerçekleştirmek için yola çıktık. Malzemeleri dışarıdan temin ettik. Yaklaşık 2 bin lira maliyeti oldu. Öğrencilerimizle birlikte malzemeleri teker teker bir araya getirerek çalışır hale getirdik. Şimdilik görüntü aktarımını başarılı bir şekilde yapabiliyoruz. İlerleyen zamanlarda daha da geliştirerek HD görüntü kaydı ile fotoğraf çekme özelliği de ekleyeceğiz. Yaklaşık beş ay gibi sürede projemizi tamamladık. Bu drone'a 'atik-1' adını verdik. Bu dronemuzun en önemli özelliği diğer dronelara göre seri bir şekilde hareket edebilmesi ve akrobasi hareketlerini yapabilmesi. Yarış kategorisinde bir hava aracı. 2 kilometrelik menzile kadar kontrol edebiliyoruz."

"Hayallerime bir adım daha yaklaştım"

10. sınıf öğrencilerinden Harun Yalçın da çocukluğundan beri uçak ve insansız hava araçlarına karşı bir ilgisi olduğunu söyledi.

Bir yıl önce kendi çabalarıyla dondurma çubuğundan bir uçak yaptığını anlatan Yalçın,"Bu okula geldikten sonra hayallerime bir adım daha yaklaştım. Öğretmenlerimizin de desteğiyle projeler gerçekleştiriyoruz. Okuldan diğer arkadaşlarımız engelsiz mouse, yürüyen robotlar, çizgi izleyen araçlar gibi çeşitli projeler geliştirerek bize de manevi güç verdiler. Biz de idareci ve öğretmenlerimizin destekleriyle kendi dronemuzu yaptık" dedi.

Kaynak: AA