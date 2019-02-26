İstanbul'da yaşayan ahşap kutu imalatçısı Sadık Kılıç, 35 yaşında. 2011'de görme yetisini kaybetti. Ancak mesleğini bırakmadı ve çalışmaya devam etti.

Görme yetisini kaybettiğinde ise engellilerin kullanabileceği oyun takımlarının kısıtlı olduğunu fark etti. Daha sonra araştırmaya başladı. Görme engelli arkadaşlarından da yardım alarak, var olan takımları daha kullanışlı hale getirdi.

Sadık Kılıç'ın ürettiği ahşap satranç ve tavla takımları hem ucuz hem de kullanışlı.

"Benim yaptığım takımın gövdesi alüminyum. Yani düştüğü zaman, çarpmalarda falan dağılma riski sıfıra indi."

Yeni oyun takımları için çalışıyor

Oyuncular, taşlardaki pinlerle renk ayrımı yapabiliyor, taşı sabitleyebiliyor. Tahtanın üzerindeki çıkıntılarla da taşların yerlerini belirliyorlar.

Engin Yıldız ve Serdar Kulak görme engelli satranç oyuncuları. Onlar, tavlaya merak saldı. Şimdi Sadık Kılıç'ın ürettiği takımlarla oyunlarını daha rahat oynuyorlar.

Sadık Kılıç'ın hayalleri bu kadarıyla da sınırlı değil. Yeni oyun takımları için çalışıyor. Hedefinde sesli langırt ve kızmabirader var.

Haber: Melisa Taşçıyan

Kamera: Oğuzhan Çetin