"Uygulamalı Çocuk Kütüphanesi" 2 yıl önce, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen bir proje.

Bugün sayısı 3'e ulaşan kütüphanelerde, çeşitli etkinlikler ve uygulamalar yapılıyor. Çocukların kültürel ve sanatsal becerilerini geliştirmeyi hedefliyor.

Girişinde çocukları dans eden çeşitli figürlerin karşıladığı kütüphanede kullanılan tüm malzemeler, çocukların öğrenirken eğlenmelerini sağlamak üzere tasarlandı.

Temel robotik atölyesi bulunan kütüphanede, 0-12 yaş masal atölyesi de dikkat çekiyor. Masal atölyesinde miniklere, masallar anlatılarak hayal dünyasına yolculuk etmeleri sağlanıyor.

Çevre bilinci aşılamak için "çınar ağacı"

Duvarlarında 71 dilde "kütüphane" yazan "Uygulamalı Çocuk Kütüphanesi"nin tavanındaki uçan kitap figürleri de öne çıkıyor. Alarmlı barkod sistemiyle çalışılan kütüphanede, sistem üzerinden takiple çocuk hangi kitapları okuyorsa devamında da o alana ağırlık verilmesi isteniyor.

Drama ve müzik atölyeleri bulunan kütüphanede, görme engelliler için sesli kitapla hizmet veriliyor.

Öğrencilerin okuduğu kitabın kapağını kendilerinin tasarladığı uygulama sınıfı atölyesi ve ahşap robotik atölyesi de kütüphanenin ilgi çekici bölümleri arasında yer alıyor.

Kütüphane içerisinde ayrıca çocuklara çevre bilinci aşılamak amacıyla yapay çınar ağaçları bulunuyor.

2 yılda 161 bin 250 çocuk faydalandı

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Oya Alpay, kütüphanede çocukların her türlü bilgiye uygulamalı olarak ulaşabileceğini belirtti.

Alpay, kütüphanede yaklaşık 45 bin kitap bulunduğunu vurgulayarak, 0-12 yaş grubuna hitap eden bütün kitapların kütüphanede yer aldığını söyledi.

Kütüphanelerin örneğinin bulunmadığından bahseden Alpay, şöyle konuştu:

"Uygulamalı Çocuk Kütüphanesi'ni ilk defa biz kurduk. Şu anda diğer illerden bize gelip kütüphaneyi nasıl kurduğumuzu, nasıl işlettiğimizi öğrenmek istiyorlar. Kütüphaneyle çocuklarımızın sosyal ve kültürel becerisi yükselsin istiyoruz. Aslında kitap okutmayı hedeflemiyoruz, kitabı sevdirmeyi hedefliyoruz. Çocuk yalnızca kitap okuyup gitsin istemiyoruz. En önemlisi çocukların hayal güçlerini taze tutmak istiyoruz.

Şu anda bütün çocuklarımız, ellerinde bir tablet bilgisayar, orada yaşıyorlar. Halbuki kitapların dünyası çok daha güzel, çok daha farklı. Biz istiyoruz ki kitapların içerisinde yaşasınlar. Tabii ki teknolojiden de faydalansınlar."

Alpay, kütüphanelerden 2 yılda 161 bin 250 çocuğun faydalandığını da anlattı.

Kaynak: AA