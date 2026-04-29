AA 29.04.2026 22:28

Trump: Putin, İran'ın nükleer silaha sahip olmasını istemiyor

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile "çok iyi" bir telefon görüşmesi yaptığını belirterek, "(Putin) Onların (İran’ın) nükleer silaha sahip olmasını istemiyor." dedi. Rusya-Ukrayna Savaşı ile ABD-İran savaşının ne zaman biteceği sorusuna da "Bilmiyorum, belki de aynı zamanda sona erer." yanıtını verdi.

ABD Başkanı Trump, Artemis 2 ekibini Beyaz Saray'da kabul ederken, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Trump, bugün Rusya Devlet Başkanı Putin ile "çok iyi" ve uzun bir telefon görüşmesi yaptığını ve görüşmede ağırlıklı olarak Rusya-Ukrayna Savaşı'nı, biraz da İran'la ilgili gündemi ele aldıklarını aktardı.

ABD Başkanı, "Çok uzun bir konuşma yaptık. Sanırım yakın zamanda bir çözüm bulacağız, bunu umuyorum. Bence o da bir çözüm bulunmasını istiyor ve bu iyi bir şey." değerlendirmesini yaptı.

Trump, "Ukrayna, askeri olarak yenilmiş durumda. Bunu yalan haber medyasını okuyarak bilemezsiniz." ifadesini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı'nın "uranyum zenginleştirme" konusunda yardım önerisinde bulunduğunu ifade eden Trump, kendisinin ise Putin'e "özellikle Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesi süreciyle ilgilenmesini" önerdiğini söyledi.

Trump, Putin'e Ukrayna savaşında kısa süreli bir ateşkes önerdiğini belirterek, "Bence bunu kabul edebilir. Bu konuyla ilgili bir açıklama yapabilir. Açıklama yapmadı mı henüz?" diye konuştu.

Rusya, İran'ın nükleer silaha sahip olmasını istemiyor

Trump, Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde, ABD-İran gerilimini de değerlendirdiklerini kaydederek, Putin'in bu sürece ilişkin yorumlarını paylaştı.

"(Putin) Onların (İran’ın) nükleer silaha sahip olmasını istemiyor." diyen Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı ile ABD-İran savaşının ne zaman biteceği sorusuna da "Bilmiyorum, belki de aynı zamanda sona erer." yanıtını verdi.

