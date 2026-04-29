LGS öğrencileri için hazırlanan nisan ayı örnek soruları MEBİ'de yayımlandı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, öğrenciler, güncel soru tarzlarını içeren örnek sorulara doğrudan MEBİ üzerinden ulaşarak, sınav hazırlıklarını tek platform üzerinden planlayabiliyor ve soruları deneme formatında çözerek sınav pratiği yapabiliyor.

Her soruya ait çözüm videolarıyla öğrenciler, doğru ve yanlışlarını görebiliyor ve çözüm yolunu adım adım takip edebiliyor.

Örnek sorular çevrim içi görüntülenip PDF formatında indirilebiliyor ve öğrencilerin kendi ilerleme süreçlerini değerlendirmelerine imkan sağlıyor.

MEBİ'de 7. Türkiye Geneli LGS Deneme Sınavı da başladı. 27 Nisan - 3 Mayıs tarihlerindeki uygulama kapsamında öğrenciler, sözel ve sayısal oturumlarda kendilerini deneyerek, sınav pratiği yapabilecek ve Türkiye geneli başarı durumlarını görebilecek.

Örnek sorulara "mebi.eba.gov.tr" adresinden erişilebiliyor.