Çocukların severek izlediği Aslan çizgi filminin kahramanları, tiyatro gösterisi için turneye çıktı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde İçişleri Bakanlığı ve TRT işbirliğiyle tiyatro gösterisi düzenlendi.

Cizre Kaymakamı Faik Arıcan, "Geleceğimizin güvencesi kıymetli öğrencilerimizi bir güzellikle daha buluşturuyoruz. TRT ekranlarında izledikleri çizgi filmi canlı canlı Cizre'de bu okulumuzda izleme fırsatı bulacaklar." dedi.

Cizreli çocuklar büyük mutluluk yaşadı

Film karakterleri Aslan, Zeynep, Mehmet ve dedeyi Cizreli çocuklar çok beğendi.

"Buraya geldik çok mutlu olduk Aslan'ı seyrettiğimiz için. Çok sevindik hepimiz."

Kahramanlar turne kapsamında Güneydoğu'daki çocuklarla buluşmaya devam edecek.

Kaynak: TRT Haber