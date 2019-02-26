Azerbaycan halkı, 27 yıl önce Hocalı'da Ermenilerin işkencelerle öldürdüğü 613 Azerbaycanlıyı anmak için Bakü'deki Ana Feryadı Anıtı'na gitti.

Azadlık Meydanı'nda toplanan on binlerce Azerbaycanlı, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve devlet erkanıyla Ana Feryadı Anıtı'na yürüdü.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, KKTC Temsilcisi Ufuk Turgener ile Türk kurum ve kuruluşların temsilcilerinin de katıldığı yürüyüşten sonra Aliyev ve beraberindekiler anıta çiçek sundu. Resmi törenin ardından anıt halkın ziyaretine açıldı.

Ellerinde Azerbaycan bayrakları, katledilenlerin fotoğrafları ve Ermeni zulmüne tepkilerin yer aldığı dövizlerle anıta gelen Azerbaycanlılar, hayatını kaybedenlerin anısına karanfiller bıraktı.

Gözyaşları içinde dua okudular

Ermenilerin 27 yıl önce Yukarı Karabağ'da, Hocalı'da yaptığı vahşete tanık olanlar, yakınlarını kaybedenler gözyaşları içinde dua okudu.

Anıta karanfiller bırakan Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, Azerbaycan'ın acılı günlerinde de yanında oluğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Hocalı, Azerbaycan'ın olduğu kadar Türkiye'nin de büyük bir yarası. İşgal altındaki toprakların bir an önce kurtulmasını ümit ediyoruz. Bir daha Hocalılar olmasın, kardeşlerimiz katledilmesin, insanlık dışı muameleye maruz kalmasın. Bir an önce topraklarımızın geri gelmesini, yurtlarında edilmiş milyonlarca insanımızın yurtlarına geri dönmesini arzu ediyoruz."

Hocalı Katliamı

27 yıl önceydi. Dünya, insanlık tarihinin en korkunç katliamlarından birine uyandığında takvimler 26 Şubat 1992’yi gösteriyordu. Tarihe kara bir leke olarak geçen katliam, Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı kasabasında meydana geldi. Ermeni kuvvetleri kadın, erkek, çocuk ayrımı yapmaksızın önüne geleni katletti.

Hocalı, konumu itibarıyla Dağlık Karabağ’ın en önemli noktalarından biriydi. 2605 hanenin bulunduğu Hocalı’da 11 bin 365 kişi yaşıyordu. Ancak çatışmalardan dolayı nüfus 3000'e kadar düşmüştü. Bölgedeki tek havaalanının burada olması nedeniyle stratejik öneme sahipti.

Ermeni kuvvetleri, 1991’in son günlerinde harekete geçti. Hocalı’ya çıkan yolları ve civardaki köyleri ele geçirdiler. Öyle ki şehre yiyecek yardımı bile helikopterle havadan atılarak yapılabiliyordu.

Ve o kara gün gelip çattı… 25 Şubat 1992 akşamı Ermeni kuvvetleri saldırıya başladı. İddialara göre saldırı için Rus ordusunun o zaman Hankendi’de bulunan 366. Motorize alayının yardımını aldılar. Ermeni kuvvetlerinin, Rusların teknik imkanlarını kullanarak kenti top ve tank ateşine tuttu; hatta saldırıda Rus askerlerinin bizzat yer aldığı bile kayıtlara geçti.

26 Şubat sabahına kadar süren katliam, 613 kişinin canına maloldu. Üstelik çoğunda ağır işkence izleri vardı. Öldürülenlerden 63’ü çocuk, 106’sı kadın, 70’i yaşlıydı. 487 kişi ağır yaralı olarak kurtulmuştu. 1275 kişi ise, Ermeni güçlerin elinde esirdi. Esir alınan 68'i kadın, 26'sı çocuk 150 kişiden hiç haber alınamadı.

Kaynak: AA