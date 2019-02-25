İnsanlık tarihinin kara lekesi: Hocalı Katliamı

Fotoğrafta o dönemde katliamdan kaçıp Ağdam kırsalında yaşayan siviller ile ateş sesinden korkmuş bir çocuk görülüyor. (Arşiv) Katliamdan kurtulmayı başaran 2 bin 213 kişinin soruşturma dosyasındaki ifadesi, 800`den fazla ekspertiz raporu ve diğer kaynaklardan edinilen bilgiler, Ermenilerin sadece işgalle yetinmediğini, sivilleri toplu şekilde katlettiğini kanıtlıyor.

Sovyetler Birliği`nin dağılmasıyla 1991`in son günlerinde Hocalı`yı ablukaya alarak aylar süren saldırılarını 1992`nin 25 Şubat`ında yoğunlaştıran Ermenilerin katlettiği vatandaşlar için Ağdam Camisinde tören düzenlenmişti. (Arşiv) Soruşturma dosyasında Hocalı katliamını yapan Ermenistan ordusu subaylarının yanı sıra, Sovyet ordusunun o zaman bölgede bulunan 366. Motorize Alayının çoğu Ermeni kökenli 38 üst düzey subayının da ismi yer alıyor.

Sovyetler Birliği`nin dağılmasıyla 1991`in son günlerinde Hocalı`yı ablukaya alarak aylar süren saldırılarını 1992`nin 25 Şubat`ında yoğunlaştıran Ermenilerin katlettiği vatandaşlar Ağdam kentinde düzenlenen törenin ardından defnedilmişti. (Arşiv) Dosyada ismi geçen subaylar savaş suçları işlemekten sorumlu tutulurken Azerbaycanlılar, savunmasız 613 sivili katleden canilerin adalet önünde hesap vermesini talep ediyor.

Sovyetler Birliği`nin dağılmasıyla 1991`in son günlerinde Hocalı`yı ablukaya alarak aylar süren saldırılarını 1992`nin 25 Şubat`ında yoğunlaştıran Ermenilerin katliam yaptığı bölgedeki siviller çevre kentlere sığınmıştı. (Arşiv) Soruşturma dosyasında, insanlık tarihine kara bir leke olarak yazılan katliama giden süreç de anlatılıyor.

Sovyetler Birliği`nin dağılmasıyla 1991`in son günlerinde Hocalı`yı ablukaya alarak aylar süren saldırılarını 1992`nin 25 Şubat`ında yoğunlaştıran Ermenilerin katlettiği vatandaşlar için Ağdam Camisinde tören düzenlenmişti. (Arşiv) Ermeniler, Sovyetler Birliği`nin dağılmasıyla 1991`in son günlerinde ablukaya aldıkları, bölgenin tek havaalanına sahip ve stratejik önem taşıyan Hocalı`yı ele geçirmek için harekete geçti.

Sovyetler Birliği`nin dağılmasıyla 1991`in son günlerinde Hocalı`yı ablukaya alarak aylar süren saldırılarını 1992`nin 25 Şubat`ında yoğunlaştıran Ermenilerin katliam yaptığı bölgedeki siviller çevre kentlere sığınmıştı. (Arşiv) Aylar süren saldırılarını 1992`nin 25 Şubat`ında yoğunlaştıran Ermeniler, gece, Sovyet ordusunun o zaman Hankendi`de bulunan 366. Motorize Alayının da yardımıyla üç koldan saldırdı.

Fotoğrafta, Hocalı katliamında şehit olan oğlunun mezarı başında ağıt yakan bir anne görülüyor. (Arşiv) Ermeniler, sivilleri toplu şekilde katletti, esirlere acımasızsa işkence yaparak 20. yüzyılın en kanlı katliamlarından birine imza attı.

Sovyetler Birliği`nin dağılmasıyla 1991`in son günlerinde Hocalı`yı ablukaya alarak aylar süren saldırılarını 1992`nin 25 Şubat`ında yoğunlaştıran Ermenilerin katliam yaptığı bölgedeki kurtarılan siviller Ağdam`a getirilmişti. (Arşiv) Daha önce 7 bin kişinin yaşadığı Hocalı`da savunmasız durumdaki 106`sı kadın, 70`i yaşlı, 63`ü çocuk 613 Azerbaycan vatandaşı hayatını kaybetti. Katliamdan 76`sı çocuk 487 kişi ağır yaralı olarak kurtuldu, Ermeni güçleri bin 275 kişiyi esir aldı, bunların 150`sinden bugüne kadar haber alınamadı. Katliamda 8 aile tamamen yok edildi, 25 çocuk her iki ebeveynini, 130 çocuk ise ebeveynlerinden birini kaybetti. Azerbaycan devletinin işgal nedeniyle uğradığı zarar ise 170 milyon doları buldu.

Ermenilerin, Sovyetler Birliği`nin dağılmasıyla 1991`in son günlerinde Hocalı`yı ablukaya alarak aylar süren saldırılarında yaralananlar Ağdam Garından trenlerle Bakü`ye sevk edilmişti. (Arşiv) Katledilenlerin adli tıp muayeneleri ve şahit ifadeleri, Hocalı sakinlerinin kafa derisinin soyulması, kurak, burun, cinsel organlarının kesilmesi, gözlerin çıkartılması gibi kadın, yaşlı ve çocuk ayrımı yapılmaksızın akılalmaz işkencelere maruz kaldığını açıkça kanıtlıyor.

Sovyetler Birliği`nin dağılmasıyla 1991`in son günlerinde Hocalı`yı ablukaya alarak aylar süren saldırılarını 1992`nin 25 Şubat`ında yoğunlaştıran Ermenilerin katliam yaptığı bölgedeki siviller trenlerle Bakü`ye götürülmüştü. (Arşiv) Katliam kurbanları arasında boynu vurularak, yakılarak katledilenlerin yanı sıra karnı süngülenen hamile kadınlar da var. O dönemde çekilen görüntüler ve fotoğraflar da katliamın büyüklüğünü ortaya koyuyor.

Sovyetler Birliği`nin dağılmasıyla 1991`in son günlerinde Hocalı`yı ablukaya alarak aylar süren saldırılarını 1992`nin 25 Şubat`ında yoğunlaştıran Ermenilerin katlettiği vatandaşlar için Ağdam Camisinde tören düzenlenmişti. (Arşiv) Azerbaycan`a göre, Hocalı`da yaşananlar, 1949 Cenevre Sözleşmeleri`nin, Birleşmiş Milletler`in (BM) Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi, Sivil ve Siyasi Haklar Sözleşmesi, İşkenceye ve Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı veya Onur Kırıcı Muamele veya Cezaya Karşı Sözleşmesi, Çocuk Hakları Sözleşmesi gibi çok sayıda sözleşmenin ciddi ihlali anlamına geliyor.

Ermenilerin, Sovyetler Birliği`nin dağılmasıyla 1991`in son günlerinde Hocalı`yı ablukaya alarak aylar süren saldırılarında yaralananlar Ağdam Garından trenlerle Bakü`ye sevk edilmişti. (Arşiv) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 22 Nisan 2010 tarihli kararında, Hocalı`da yaşananlar, savaş suçları veya insanlık aleyhine suçlarla eşdeğer eylemler olarak görülüyor.

Ermenilerin, Sovyetler Birliği`nin dağılmasıyla 1991`in son günlerinde Hocalı`yı ablukaya alarak aylar süren saldırılarında yaralananlar trenlerle getirildikleri Bakü tren garında ambulanslar hastaneye sevk edilmişti. (Arşiv)