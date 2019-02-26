Tunceli'de geçmişte sokak aralarında kayan çocuklar, şimdilerde Ovacık Kayak Merkezi'nde kayak yapma imkanı buluyor.

Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğünde görevli kayak antrenörü Ferdi Genç gözetiminde ders alan 10-17 yaşlarındaki sporcular, hem kayak yapmayı öğreniyor hem de azimle çalışarak yarışmalara hazırlanıyor.

Yarışmalarda kentlerini temsil etmenin gururunu yaşayan çocuklar, kayak yaparak eğlenceli anlar yaşıyor.

"Kayak merkezinden önce çocukların yaşamı durağandı"

Kayak antrenörü Ferdi Genç, Ovacık ilçesinde kış şartlarının çok ağır geçtiğini söyledi. Ovacık Kayak Merkezi'nin yöre için çok önemli olduğunu anlatan Genç, şöyle konuştu:

"Kayak merkezi yapılmadan önceki yıllarda çocukların kış aylarındaki yaşamı durağandı. Çocuklar, spor yapıp eğlenebilmek için karların erimesini bekliyordu. Şu an ise ilçemizin çocukları devletimizin yaptığı yatırımlar sonucunda kayak merkezinde vakit geçirerek yeteneklerini keşfediyor. Ovacık Kayak Merkezi'nde yeteneklerini keşfeden çocuklar, bugün Uludağ, Erciyes, Palandöken kayak merkezlerinde kendini geliştiren diğer öğrencilerle aynı müsabakalarda yarışabiliyor."

"Kayakla uğraşmak okuldaki başarımı da artırdı"

Ovacık'taki kayak sporcularından 14 yaşındaki Arda Çetin, merkezin hizmete sunulmasıyla kayak yapmayı öğrendiğini belirterek, şunları söyledi:

"Genellikle hafta sonu olmak üzere ve hafta içi boş zamanlarımı kayak merkezinde değerlendiriyorum. Kayakla uğraşmak okuldaki başarımı da artırdı. Kendimi hem zinde hem de sağlıklı hissediyorum. Bu yıl Erzurum da düzenlenen yarışmadan madalyayla döndüm. Kayak merkezinin burada olması biz çocuklar için çok büyük bir şans oldu."

Kaynak: AA