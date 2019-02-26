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Kilometrede sadece 1 liralık enerji tüketiyor. Türkiye'de üretilen elektrikli otobüsler trafikte boy göstermeye başladı.

Manisa'da 14 otobüs sefer yapıyor. Haziran ayına kadar bu sayı 22'ye çıkarılacak.

Manuaş Genel Müdürü Mehmet Özgür Temiz, cumartesi gününden itibaren seferlere başlandığını belirterek, şöyle konuştu:

"Biz de tüm ekiplerimiz de beraber araçlarımızla, halkımızla birlikte seferlere katılıyoruz. Halkımızın büyük çoğunluğu araçlarımızdan memnun. Çünkü araçlarımızın yüksek kapasiteli geniş olması rahat bir ulaşım imkanı sağlıyor."

Hem çevreci hem ucuz

Manisa'da farklı güzergahlarda sefer yapan elektrikli otobüsler büyük ilgi gördü.

İlk kez elektirikli otobüs kullanan yolculardan biri de şunları söyledi:

"Elektrikli olduğu için memnun olduk. Havamızı sis etmiyor. Allah devletimize, milletimize sağlık versin. Çok memnun olduk arabayı böyle yaptıkları için. Kirletmiyor ortalığı, daha güzel oluyor."

Kaynak: TRT Haber