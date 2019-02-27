Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca başlatılan "Sıfır Atık Projesi" doğrultusunda harekete geçen Şehit Yavuz Öztürk Halk Eğitim Merkezi, atık tekstil malzemelerinin değerlendirilmesi için çalışma başlattı.

Merkezde el sanatları eğitimi alan 100 kursiyer, atık malzemelerden boncuk, ebru sanatı, aplike ve kırkyamayla süsledikleri bez çantalar hazırlıyor.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Binali Yavuz amaçlarının, plastik poşet kullanımını en aza indirmek için yürütülen uygulamalara destek vermek olduğunu söyledi.

Vatandaşların, ücretli plastik poşet uygulamasının ardından bez çantalara yöneldiğini anlatan Yavuz, "Eski yıllardaki gibi alışverişe bez çantalarla çıkılırsa poşet kullanımı daha da azalacak. Vatandaşlarımıza bu bilinci kazandırmak, çocuklarımıza ve gelecek nesillere temiz bir doğa bırakmak istiyoruz" dedi.

Yavuz, kursiyerlerin bir ayda yaklaşık bin çanta ürettiğini belirterek, "Bez çantaları vatandaşlara ücretsiz dağıtıyoruz. Bu vatandaşı mutlu ediyor" diye konuştu.

"Desenli çantalarla alışveriş yapıyoruz"

Giyim üretim teknolojisi öğretmeni Hatice Topçudan da üretimde eski kot pantolon, etek, perde ve masa örtüsü gibi tekstil atıklarını kullandıklarını anlattı.

Atık ürünleri tasarruflu kullandıklarını belirten Topçudan, "Bu atıkları, pazarda, markette, alışverişte, okulda kullanabileceğimiz bez çantalara dönüştürdük. İlgiyi artırmak için çantaları süsledik. Bu şekilde poşet kullanımını azaltmayı amaçladık" dedi.

Kursiyerlerden Feride Öz ise, doğayı korumak için çalıştıkları anlatarak, "Alışverişe giderken yanımızda kendi çantamızı götürüyoruz. Tek tip poşet yerine, süslediğimiz cıvıl cıvıl desenli çantalarımızla alışverişimizi yapıyoruz" diye konuştu.

Dudu Tekeli, bez torba yapımında evlerindeki eski kıyafetleri de kullandığını, kızının gömleğinden yaptığı çantayla alışverişe çıktığını söyledi.

Kaynak: AA