Asker olup tekmil verdiler. Polis telsizinden anons geçtiler. Beyaz önlüklerle hasta muayene ettiler...

Şırnak Silopi Anadolu İmam Hatip Lisesi, “Sevgi her engeli aşar” projesi başlattı.

Bu kapsamda kapsamda, zihinsel engelli bireyler asker, polis ve doktorları ziyaret etti.

Üniforma ve beyaz önlük giyen gençlerin mutluluğu yüzlerine yansıdı. Hayranlık duydukları mesleğe bir gün bile olsa kavuşmanın mutluluğunu yaşadılar.

Hayallerine kavuştular

Özel bir rehabilitasyon merkezinde eğitim gören gençler ilk olarak Silopi ilçe Jandarma Komutanlığına gitti.

Askeri kamuflajlarını giyen engelliler zırhlı araçlara bindi, asker ağabeyleriyle sohbet etti.

Bir sonraki adres, Silopi Toplum Sağlığı Merkezi oldu. Doktor önlüğü giyen gençler, hastaları muayene etti.

Gezinin son durağı ise, Silopi Poliseviydi. Polis üniforması giyen gençler, TOMA'lara binip tazyikli su sıktı. Telsizlerden peş peşe anons geçildi.

Proje Koordinatörü İlknur Küçük, "Meslek sahibi olmak isteyen öğrencilerimizi, gerek öğretmen, gerek hemşire, doktor veya asker, polis olmak isteyenlerin bir anlık da olsa hayallerini gerçekleştirmeye yardımcı olduk" dedi.

Engelli gençler proje kapsamında Silopi'nin tarihi ve doğal yerlerini de gezecek.

Haber: Mehmet Selim Yalçın