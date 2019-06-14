Türkiye'de son 10 yılda okuryazar olmayan kadınların oranı yüzde 14,7'den yüzde 6,1'e gerilerken, geçen yıl itibarıyla okuma yazma bilmeyen 2 milyon 197 bin 257 kişiden yüzde 85,2'sini kadınlar oluşturdu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2009-2018 yıllarını kapsayan 10 yıllık dönemde 15 ve yukarı yaş grubunda okuryazar olmayan nüfus oranı yüzde 9,2'den yüzde 3,6'ya geriledi.

Bu oran erkeklerde yüzde 3,6'dan yüzde 1,1'e, kadınlarda yüzde 14,7'den yüzde 6,1'e düştü.

Bununla birlikte, 2009'da okuma yazma bilmeyen nüfusun yüzde 80,4'ünü kadınlar oluştururken, 2018'de bu oranın yüzde 85,2'ye yükselmesi dikkat çekti.

İlkokul mezunu kadınların oranı yüzde 30,6'ya geriledi

Geçen yıl okuryazar olmayan 2 milyon 197 bin 257 kişinin 1 milyon 872 bin 141'i kadınlardan oluştu.

Bu dönemde 25 ve yukarı yaştaki ilkokul mezunu kadınların oranı yüzde 44,3'ten yüzde 30,6'ya gerilerken, ortaokul ve dengi okul bitirenlerin oranı 2,3 puan artarak yüzde 7,2'ye ulaştı.

Lise ve dengi okul mezunu kadınların oranı 3,8 puan artışla yüzde 16,4'e çıktı. Yüksek okul ve fakülte mezunu kadınların oranı ise 8 puan artarak yüzde 7,3'ten yüzde 15,3'e yükseldi.

Yüksek lisans mezunu kadınların oranı 10 yılda yüzde 0,5'ten yüzde 1,7'ye, doktora mezunlarının oranı ise yüzde 0,2'den yüzde 0,3'e çıktı.

Kaynak: AA