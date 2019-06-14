Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, karne alarak yaz tatiline girdi.

"2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Karne Dağıtım Töreni"ne katılan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da bazı öğrencilere karnelerini dağıttı.

Ayaş ilçesindeki Bünyamin İlkokulu'na giden Bakan Selçuk'a, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar, Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu ve diğer bakanlık bürokratları eşlik etti.

Karnelerini verdiği öğrencileri tek tek tebrik etti

Okula gelişinde öğrencilerle sohbet eden, öğrencilerin seğmen gösterisini izleyen Selçuk, 2. sınıf öğrencilerinin karnelerini dağıttı.

Karne gününün çocukların yıl boyunca yaptığı birçok faaliyetin değerlendirildiği, geleceğe hazırlandığı bir gün olduğunu anlatan Selçuk, karnelerini verdiği öğrencileri tek tek tebrik etti.

Selçuk, karnenin yanında sosyal etkinlik belgeleri ile velilere yönelik yaz etkinlik tavsiyelerinin yer aldığı listenin yer aldığına dikkat çekti.

"Bizim için aslında 'bayram günü' bile sayılabilir"

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, ardından Tasarım Beceri Atölyeleri (TBA) kapsamında oluşturulan müzik atölyesini ziyaret ederek, öğrencilerin mini konserini dinledi.

"Bugün çok özel bir gün. Bizim için aslında 'bayram günü' bile sayılabilir karne günü, hasat günü, harman günü olarak değerlendirilebilir. Eğitimin bir bütün olarak sadece sınıfların içerisinde değil bir hayat sahnesinde yürüyen bir iş olduğunu, evin içinde, sokakta, sosyal medyada, ailede, her yerde icra edilen bir süreç olduğunu vurguluyoruz."

TBA'ların da tam olarak bu süreci gösterdiğinden bahseden Selçuk, "Tasarım Beceri Atölyeleri'nde çocuklarımız sadece akademik olarak belirli içeriklerle karşılaşmıyorlar; hayata hazırlanmak için ihtiyaç duydukları her türlü etkinliği burada deneme, sınama imkanı buluyorlar" dedi.

Yaz tatili öğrenmenin yeni bir aşaması

Bünyamin İlkokulu'ndaki müzik atölyesinde bağlama, bendir gibi müzik aletlerini çalan çocukların yaptığı etkinliklerin önemini vurgulayan Selçuk, çocukların milli manevi değerleri, bu coğrafyanın değerlerini sadece kitabi bilgilerle değil yaşayarak kazanabileceğini belirtti. Bakan Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yaz tatili için bazı etkinlik önerilerinde bulunduk velilerimize, öğrencilerimize. Çünkü bu etkinlikler marifetiyle çocukların kendilerini tanıyabilecekleri, hangi beceri alanlarında daha güçlü olduklarını fark edebilecekleri bir ortam sağlamaya çalışıyoruz.

Tatil kavramı sadece amaçsız, boş bir şekilde ve özellikle de ekran karşısında yaşanacak bir hadise değil elbette. Özellikle 'Ekrandan uzak kalabilmek için daha iyi bir teklifiniz var mı?' sorusuna cevap vermemiz gerekir. Daha iyi teklif, çocuklar ekranlardan uzak bir şekilde ne tür faaliyetlerle karşı karşıya kalırlarsa kendilerini geliştirme imkanı bulurlar, anne babalarıyla daha kaliteli zaman geçirirler ve yaz tatilini öğrenmenin yeni bir aşaması, süreci olarak değerlendirirler."

Çocuklar sadece akademik notlar üzerinden değerlendirilmiyor

Bu amaçla sosyal etkinlik modülünün oluşturulduğunu ve öğrencilere karnenin yanında sosyal etkinlik belgesinin verildiğini söyleyen Selçuk, şöyle konuştu:

"Sosyal etkinlik modülü ve sosyal etkinlik belgesinin amacı, çocuklarımızın sadece akademik notlar üzerinden değil sosyal faaliyetleri, becerileri ve diğer özellikleri açısından da izlenmesi, değerlendirilmesi. Rehberlik çalışmalarında bunun dikkate alınmasının imkanını sağlamış oluyoruz."

Okullar ne zaman açılıyor?

Milli Eğitim Bakanlığının yeni çalışma takvimine göre, 2019-2020 eğitim öğretim yılı bir hafta öne çekildiği için okullar 9 Eylül 2019'da açılacak.

Yeni uygulama kapsamında 18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil yapılacak. Yarıyıl tatili olarak, 20-31 Ocak 2020 tarihi belirlendi. İkinci yarıyıl eğitim öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak.

6-10 Nisan 2020'de ikinci ara tatil verilecek. 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

Kaynak: AA