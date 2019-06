Batman'ın Kozluk ilçesinde karne dağıttıktan sonra evine giderken Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına teröristlerce açılan ateşle ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 22 yaşında şehit olan Yalçın'ın ölümünün üzerinden iki yıl geçti.

İlk görev yeri olan ilçede henüz 7 aylık öğretmen iken 9 Haziran 2017 günü katledilen, adı okullarda, sınıflarda, cadde ve kütüphanelerde yaşatılan, seslendirdiği "Mağusa Türküsü" ile gönüllere taht kuran Aybüke öğretmen için duyulan acı ilk günkü gibi taze.

Yalçın'ın adının yaşatıldığı Şehit Şenay Aybüke Yalçın Çok Programlı Anadolu Lisesinde düzenlenen karne töreninde hüzün hakimdi.

"Onun yolunda yüzlerce Aybüke yetişiyor"

Törene katılan Batman Valisi Hulusi Şahin, yaptığı konuşmada, Yalçın'ın iki yıl önce mutlulukla öğrencilerine karnelerini dağıttığını, yeniden buluşmak üzere onlarla vedalaştığını belirtti.

Yalçın'ın düzenlenen saldırıda şehit olduğunu anlatan Şahin, şehit öğretmenin ruhunun kendileriyle olduğunu vurguladı.

Şahin, hain teröristlerin Aybüke öğretmeni hedef aldığını belirterek, "Çünkü o ve onun gibi kahraman öğretmenlerin, sarsılmaz eğitim ordularının olduğu yerde ne terör barınabilir ne de teröristler amacına ulaşabilir. Şenay Aybüke gibi öğretmenler cehaletin karanlığına birer aydınlık oldular. Şu anda onun okulunda, onun yolunda yüzlerce Aybüke yetişiyor. Kendisine ve tüm şehitlere Allah'tan rahmet diliyorum. Gördüğünüz gibi teröristler asla başaramayacaklar ve başaramadılar" diye konuştu.

"Her öğrencisi birer Aybüke olacak"

Bölgedeki öğretmenlerin davasının aynı olduğuna dikkat çeken Şahin, şöyle konuştu:

"Bu dava cehaletle savaşma ve cehaletten beslenen teröre teslim olmama davası. Bu toprakların bereketini, huzurunu, geleceğini çalmaya kalkışanlarla mücadele davası. Bu davayı omuzlayan eğitim ordumuzun bütün kahraman evlatlarına minnettarız. Şehit öğretmen Aybüke ve şehadet makamına ulaşan tüm öğretmenlerimizi de bir kez daha rahmet ve minnetle anmak istiyorum, ruhları şad olsun. Onların her öğrencisi birer Aybüke olacak."

"Hüzünlü ve buruk bir gün yaşıyoruz"

Şehit öğretmen Yalçın'a "Mağusa Limanı" türküsünü seslendirirken ut çalarak eşlik eden müzik öğretmeni Hakan Karabulut, udunu her eline aldığında şehit meslektaşının sesinin kulaklarında çınladığını söyledi.

"Hüzünlü ve buruk bir gün yaşıyoruz. Onu çok özlüyoruz" diyen Karabulut, şehidin anısına konserler düzenlediklerini belirtti.

Karabulut, "Her sahne aldığımızda acımızın üzerine maalesef acı yüklendi. Öyle güzel bir kalbi vardı ki; insanları barıştırmak, bir arada tutmak için çırpınan ve uğraşan. Tertemiz kalpli melek gibi bir insandı Aybüke. Maaşıyla sınıfına enstrümanlar aldı, öğrencileri müzik öğrensin diye. Bu kadar yüce gönüllüydü Aybüke. Kısa süren meslek hayatında öğrencilerinin geleceğine dair çok şey yaptı" dedi.

"Aybüke'yi hep yaşatacağız"

Edebiyat öğretmeni Nilüfer Tokmakpusa, onu ani kaybetmenin üzüntüsünü derinden yaşadıklarını belirtti.

Her gün okula geldiklerinde portresiyle karşılaştıklarını, hatıralarıyla yaşadıklarını anlatan Tokmakpusa, "Aybüke'yi hiç unutmayacağız, hep yaşatacağız. İnşallah böyle acı olaylar eğitim camiasında ve tüm dünyada bir daha yaşanmaz. Neşesi her an gözümüzün önünde, kahkahası her an kulaklarımızda" dedi.

Öğrencilerinden Zehra Altun da karne almanın sevincini yaşadıklarını, Aybüke öğretmeni kaybetmenin ise üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Törende daha sonra öğrencilere karneleri dağıtıldı.

9 Haziran 2017'de şehit olmuştu

Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda, karne dağıtım töreninin ardından evine giden müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın (22) ağır yaralanmış, genç öğretmen kaldırıldığı Kozluk Devlet Hastanesinde şehit olmuştu.

Bölgeden uzaklaşan ve Bekirhan Jandarma Karakolu önünde uygulama yapan güvenlik güçlerince durdurulmaya çalışılan araçtaki terörist, "dur" ihtarına uymayıp aracı infilak ettirmiş, 2 asker şehit olmuş, bir vatandaş yaralanmıştı.

