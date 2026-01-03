Merz: ABD'nin Venezuela'daki müdahalesinin hukuki değerlendirmesi karmaşık

Merz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, ABD'nin Venezuela müdahalesine ilişkin açıklama yaptı.

Başbakan Merz, "ABD'nin müdahalesinin hukuki değerlendirmesi karmaşıktır. Bu konuda zaman ayırıyoruz. Ölçüt, uluslararası hukuk olmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

Nicolas Maduro'nun ülkesini felakete sürüklediğini ve son seçimlerin hileli yapıldığını savunan Merz, "Bu nedenle dünyadaki birçok ülke gibi biz de başkanlığı tanımadık. Maduro, bölgede sorunlu bir rol oynadı." değerlendirmesinde bulundu.

Merz, Venezuela'da siyasi istikrarsızlık oluşmaması gerektiğini vurgulayarak, "Hedef, seçimlerle meşrulaştırılmış bir hükümete düzenli bir geçiş olmalıdır." görüşünü paylaştı.

Öte yandan, Almanya Dışişleri Bakanlığı da Alman vatandaşlarını Venezuela'ya seyahat etmemeleri konusunda uyardı.

Sol Parti'den kınama

Sol Parti Eş Genel Başkanı Jan van Aken ise yazılı açıklamasında, ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırılarını ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun kaçırılmasını kınadı, Alman hükümetinden BM Güvenlik Konseyi aracılığıyla derhal kınama sürecini başlatmasını istedi.

Van Aken, ABD müdahalesinin "uluslararası hukuku ihlal eden bir devlet terörizmi" olduğunu belirterek, "(ABD Başkanı Donald) Trump gibi uluslararası hukuku çiğneyen ve başkanları kaçıran herkes, acımasız devlet terörizmi yapmaktadır. Uluslararası hukuku ihlal eden saldırgan savaşlar söz konusu olduğunda çifte standart olmamalıdır. (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'e yaptırım uygulayanlar, Trump'a da yaptırım uygulamalıdır. Alman hükümeti, ABD saldırısını BM Güvenlik Konseyi ve Genel Kurulu aracılığıyla derhal kınama sürecini başlatmalıdır." çağrısında bulundu.