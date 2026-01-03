Trump’ın Venezuela hapishaneleri hakkındaki iddiaları kanıtsız kaldı

Trump, Cumartesi sabahı yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, "Maduro rejimi hapishaneleri boşalttı; en kötü ve en şiddetli canavarlarını Amerikalıların hayatlarını çalmak için ABD'ye gönderdi" ifadelerini kullandı.

Ancak uzmanlar, yıllardır dile getirilen bu söylemin gerçeği yansıtmadığını belirtiyor. Şiddet olaylarını takip eden bağımsız bir kuruluş olan Venezuela Şiddet Gözlemevi Direktörü Roberto Briceno-Leon, hükümetin mahkumları veya akıl hastalarını ülke dışına gönderdiğine dair hiçbir kanıt bulunmadığını vurguladı.

Suç oranlarındaki düşüşün nedeni farklı

Londra Üniversitesi Birkbeck’ten küresel hapishane uzmanı Helen Fair de herhangi bir ülkenin hapishanelerini boşaltıp mahkumları ABD’ye gönderdiğine dair hiçbir veriye rastlamadıklarını ifade etti.

Uzmanlar, Venezuela'daki suç oranlarındaki düşüşün mahkumların sürgün edilmesinden değil, ülkedeki kötüleşen ekonomik koşullar nedeniyle yaklaşık 8 milyon kişinin göç etmesinden kaynaklandığını belirtiyor.

Bu göç dalgası içinde suçluların da bulunabileceği kabul edilse de bunun organize bir devlet politikası olduğuna dair resmi bir bulgu mevcut değil.

İstihbarat raporları da iddiayı doğrulamıyor

2025 yılında ABD Ulusal İstihbarat Konseyi tarafından hazırlanan ve 18 istihbarat kurumunun verilerine dayanan gizli rapor, Maduro hükümetinin "Tren de Aragua" gibi çeteleri ABD'yi işgal etmek için yönlendirdiği iddialarını reddetmişti.

Rapor, bu tür suç gruplarının devlet kontrolünde hareket ettiğine dair bir kanıt bulunmadığını ortaya koymuştu.

Trump yönetimi ise bu tür raporları "derin devlet aktörlerinin propagandası" olarak nitelendirerek reddetmeye devam ediyor.