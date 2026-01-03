Puslu 0.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
CNN International 03.01.2026 21:30

Trump’ın Venezuela hapishaneleri hakkındaki iddiaları kanıtsız kaldı

ABD'nin Venezuela saldırısının ardından, Donald Trump sıkça dile getirdiği bir iddiayı yineledi. Trump, Maduro yönetiminin hapishaneleri ve akıl hastanelerini boşaltarak bu kişileri göçmen olarak ABD’ye gönderdiğini savundu ancak bu iddiayı destekleyecek herhangi bir kanıt sunamadı.

Trump’ın Venezuela hapishaneleri hakkındaki iddiaları kanıtsız kaldı

Trump, Cumartesi sabahı yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, "Maduro rejimi hapishaneleri boşalttı; en kötü ve en şiddetli canavarlarını Amerikalıların hayatlarını çalmak için ABD'ye gönderdi" ifadelerini kullandı.

Ancak uzmanlar, yıllardır dile getirilen bu söylemin gerçeği yansıtmadığını belirtiyor. Şiddet olaylarını takip eden bağımsız bir kuruluş olan Venezuela Şiddet Gözlemevi Direktörü Roberto Briceno-Leon, hükümetin mahkumları veya akıl hastalarını ülke dışına gönderdiğine dair hiçbir kanıt bulunmadığını vurguladı.

Suç oranlarındaki düşüşün nedeni farklı

Londra Üniversitesi Birkbeck’ten küresel hapishane uzmanı Helen Fair de herhangi bir ülkenin hapishanelerini boşaltıp mahkumları ABD’ye gönderdiğine dair hiçbir veriye rastlamadıklarını ifade etti.

Uzmanlar, Venezuela'daki suç oranlarındaki düşüşün mahkumların sürgün edilmesinden değil, ülkedeki kötüleşen ekonomik koşullar nedeniyle yaklaşık 8 milyon kişinin göç etmesinden kaynaklandığını belirtiyor.

Bu göç dalgası içinde suçluların da bulunabileceği kabul edilse de bunun organize bir devlet politikası olduğuna dair resmi bir bulgu mevcut değil.

İstihbarat raporları da iddiayı doğrulamıyor

2025 yılında ABD Ulusal İstihbarat Konseyi tarafından hazırlanan ve 18 istihbarat kurumunun verilerine dayanan gizli rapor, Maduro hükümetinin "Tren de Aragua" gibi çeteleri ABD'yi işgal etmek için yönlendirdiği iddialarını reddetmişti.

Rapor, bu tür suç gruplarının devlet kontrolünde hareket ettiğine dair bir kanıt bulunmadığını ortaya koymuştu.

Trump yönetimi ise bu tür raporları "derin devlet aktörlerinin propagandası" olarak nitelendirerek reddetmeye devam ediyor.

ETİKETLER
ABD Donald Trump Nicolas Maduro Venezuela
Sıradaki Haber
İsviçre'de yangın çıkan barın işletmecilerine yönelik soruşturma başlatıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:46
Merz: ABD'nin Venezuela'daki müdahalesinin hukuki değerlendirmesi karmaşık
22:34
Venezuela halkı belirsizliğe uyandı: Karakas sokaklarında sessizlik
22:28
İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan Özgür Özel'e tepki
22:03
İspanya Başbakanı Sanchez, ABD'nin Venezuela'daki askeri operasyonunu eleştirdi
22:13
Bakan Kacır: Türkiye, küresel pazarlarda varlığını güçlendiriyor
21:32
Otomotiv endüstrisi geçen yıl en fazla ihracat yapan sektör oldu
Ağrı'da kar yağışı
Ağrı'da kar yağışı
FOTO FOKUS
Bursa'da kuvvetli rüzgar: Ağaçlar devrildi
Bursa'da kuvvetli rüzgar: Ağaçlar devrildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ