Dünya
CNN International 03.01.2026 22:29

Venezuela halkı belirsizliğe uyandı: Karakas sokaklarında sessizlik

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşinin yakalanarak ülkeden çıkarıldığını duyurmasının ardından Venezuela halkı, düne kadar imkansız görünen bir gerçekliğe uyandı. Başkent Karakas'ta halk, şaşkınlık ve yeni saldırıların gerçekleşebileceği korkusu arasında güne başladı.

Venezuela halkı belirsizliğe uyandı: Karakas sokaklarında sessizlik

Cumartesi sabahı Karakas sokaklarında ilk haberler duyulduğunda, birçok vatandaş duruma şüpheyle yaklaştı.

Gece yarısı gerçekleşen patlama seslerini yılbaşı havai fişekleri ile karıştıran bölge sakinleri, Venezuela yönetiminden gelen açıklamalarla operasyonun boyutunu fark etti.

Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez'in Maduro'nun nerede olduğuna dair "yaşam kanıtı" talep etmesi, hükümet nezdinde de ilk saatlerde büyük bir belirsizlik yaşandığını ortaya koydu.

Sokaklar terk edildi, işletmeler kapalı

Barut kokusunun hala hissedildiği Karakas’ta sokaklar Cumartesi sabahı ıssızlığa büründü.

Eczane, süpermarket ve akaryakıt istasyonları gibi temel ihtiyaç noktalarının çoğu kapalı kalırken, açık olan az sayıdaki işletme ise güvenlik nedeniyle içeriye sınırlı sayıda müşteri kabul etti.

Temel ihtiyaç malzemesi arayışına çıkan vatandaşlar, kapalı kapılar önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Karakas'ın doğusundan bir sürücü, şehirdeki atmosferi "savaş hali" olarak nitelendirerek, "Sessizlik çok şey anlatıyor. Her şey nispeten sakin ama kıtlık yaşanabilir. Kimse bunu beklemiyordu, hazırlıksız yakalandık" dedi.

Siyasi kutuplaşma balkonlara yansıdı

Şehirdeki sessizlik her noktada aynı değildi. Muhalif bölgelerde bazı vatandaşlar evlerinin balkonlarından kutlamalar yapıp müzik çalarken, olası bir baskı korkusuyla sokağa çıkmaktan kaçındı.

Diğer yandan, iktidar destekçisi olan bazı gruplar Miraflores Başkanlık Sarayı çevresinde toplanarak Maduro’ya destek mesajları verdi.

Trump'ın açıklamaları gerilimi tırmandırıyor

Venezuela genelinde süregelen gerginlik, Başkan Trump'ın son açıklamalarıyla daha da arttı.

Trump'ın, geçiş süreci tamamlanana kadar Venezuela'nın ABD tarafından yönetileceğine dair ifadeleri ve yeni askeri eylemlerin kapısını açık bırakması, halk arasındaki endişeyi derinleştiriyor.

