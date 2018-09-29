Okumayı çok seven 25 yaşındaki genç 4 üniversitede 5 bölüm bitirdi

Şanlıurfa Siverekli bir ailenin 4 çocuğundan en büyüğü olan Yunus Yeşiltaş, 2014 yılında Çukurova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünü dereceyle tamamlayarak iş hayatına atıldı.

Aynı yıl Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Adalet bölümünden de mezun olan Yunus Yeşiltaş, yeniden üniversite sınavına girerek Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandı ve eşzamanlı olarak açıköğretim sistemiyle eğitim veren Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümüne kayıt yaptırdı.

Bu bölümleri okurken Harran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde yüksek lisansa başlayan Yeşiltaş, 2017'de yüksek lisansını, 2018'de de Hukuk Fakültesi ile Uluslararası İlişkiler bölümünü bitirdi.

3 üniversitede aynı yıllarda eğitim gördü

Yunus Yeşiltaş, okumayı çok sevdiğini ve kendine hedefler koyduğunu söyledi.

Üniversiteden ilk mezun olduğunda 21 yaşında olduğunu anlatan Yeşiltaş, şöyle konuştu:

"Çukurova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünü dereceyle bitirdim. Anadolu Üniversitesi Adalet Bölümü ile Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldum. Harran Üniversitesinde tezli yüksek lisans yaptım ve Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesinde lisans eğitimimi tamamladım."

Yunus Yeşiltaş, 3 üniversitede aynı yıllarda eğitim gördüğünü belirterek, "Uluslararası İlişkiler okurken aynı zamanda yüksek lisansımı yapıyordum ve Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesinde eğitim görüyordum. Eğitim sisteminde böyle bir güzellik var" dedi.

Hedefi doktora yapmak

Hedefinin doktora yapmak olduğunu anlatan Yeşiltaş, şunları söyledi:

"Onun da çalışmalarına başladım. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına gireceğim. 'Yapı Hukuku' alanında doktora yapmak. Zamanım olursa Psikoloji bölümünü de okumayı düşünüyorum. Gençlere tavsiyem; okusunlar, çalışsınlar, çabalasınlar. Bizden de neden bir Franz Kafka, Elon Musk ya da Bill Gates çıkmasın."

Yunus Yeşiltaş, bu süreçte en büyük desteği ailesinden gördüğünü vurgulayarak, zaman zaman zorluklarla da karşılaştığını belirtti.

Kaynak: AA