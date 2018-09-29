"Ekranla Değil Akranla Büyüsün Çocuklar" projesi renkli etkinliklerle sürüyor

Çocuk Hakları Çocuk Komitesinin sürdürdüğü projede çocuklar, ders dışı zamanlarında kamuoyu duyarlılığı yaratmak amacıyla hem denizde yüzüp hem de projeye dikkat çekmek için pankart açtı.

İl Çocuk Hakları Koordinatörü Mustafa Sarı, bilişim çağının getirdiği fırsatlardan başta çocuklar olmak üzere tüm yetişkinlerin günlük hayatta tanıştığını belirtti.

Yetişkinlerin işi gereği ekranlarla ve elektronik araçlarla tanışmasına karşılık çocukların internet oyunları, cep telefonu ve bilgisayar başında daha çok zaman geçirdiğini anlatan Sarı, şunları söyledi:

"Bu da çocuklarımızın bu cihazların olumsuz yan etkilerinden sağlık açısından zarar görmesine neden oluyor. Bu nedenle başta Bakanlığımız ve diğer kurum ve kuruluşlar olmak üzere ekranla değil akranla büyüsün çocuklar projesine destek olmalıyız. Biz de bu çerçevede yazın son günlerinde çocuklarımızla böyle bir etkinlik yaptık. 33 çocuğumuzla birlikte pankart açtık, yüzdük ve çocuklarımızla yarış türü çocuk oyunları yaptık. Projemiz çocukları ekranlardan çekip çocukluğunu yaşayabileceği ortamlarda akranlarıyla birlikte eğlenmelerini sağlıyor. Proje başladığı Mayıs ayından bu yana Mersin'de 2 binin üzerinde çocuğa projeyi tanıttık."

Kaynak: AA