Farklı renk tonlarını içeren ender güzellik: Iğdır Gökkuşağı Tepeleri

Iğdır Tuzluca'nın batısında bulunan binlerce dönümlük arazideki tepeler, kırmızı, kahverengi, boz ve sarı tonlarına sahip toprak yapısıyla görülmeye değer görüntüler oluşturuyor.

Bölgenin toprak yapısının yanı sıra tuz madeninin de renk kattığı tepeler, sunduğu eşsiz görüntüyle ilgi çekiyor.

Iğdır coğrafi yapısıyla öne çıkıyor

Iğdır Kültür ve Turizm Müdürü Muharrem Tenlik, Gökkuşağı Tepeleri'nin bölgede ziyaret edilebilecek nadide doğal güzelliklerden olduğunu söyledi.

Tepelerin renk tonları ve fiziki yapısıyla dikkat çekici olduğunu belirten Tenlik, "Iğdır coğrafi yapısıyla birçok dikkat çekici güzelliği barındırıyor. Bunların içinde gökkuşağı tepeleri de en ilgi çekici güzelliklerdendir. Buraya gelen ziyaretçiler 4 veya 5 rengi bir arada görebilir, bu ilgi çekici manzaranın tadını çıkarabilir" dedi.

"Çok güzel bir manzara"

Son zamanlarda yapılan tanıtım çalışmaları ve tepelerin ününün yayılmasıyla çok sayıda ziyaretçinin buraya geldiğini anlatan Tenlik, şunları söyledi:

"Yapılan çalışmalar, sosyal medya, haber gibi birçok etken son zamanlarda bu tepelerin ününün yayılmasını sağladı. Kars ve Ağrı'ya da gelen ziyaretçiler yolları üstünde bulunan bu tepeleri de ziyaret etmeden geçmiyor. Bu tepeler, görsel olarak sunduğu güzelliklerin yanı sıra doğa yürüyüşü için de oldukça uygun alan. Son zamanlarda ilgi görmesi de bizleri son derece memnun ediyor."

Bölgeyi gezmek için İzmir'den gelen ziyaretçilerden Pakize Arslan Gökkuşağı Tepeleri'ni gezdiğini belirterek, "Birçok renk tonlarını içeren, gökkuşağını andıran tonlarda tepeleri görme fırsatım oldu. Çok güzel bir manzara insanların gelip burayı görmesi gerektiğine inanıyorum" dedi.

Kaynak: AA