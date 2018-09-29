Sivas'ın doğayla iç içe Hobbit evleri yurt dışından da ilgi görüyor

Sivas'ta ilk etapta Paşabahçe Piknik ve Mesire Alanı'na 7 adet inşa ettirilen ve toprağa gömülü ilginç mimarisiyle dikkat çeken yamaç evleri, ziyaretçilerine doğayla iç içe otel konforunda konaklama imkanı sunuyor.

Talebin artmasıyla 2. etap proje çalışmalarında sayısı 24'e çıkarılan evlere ilgi her geçen gün artıyor.

Bir ailenin her türlü ihtiyacını karşılayabilecek şekilde düzenlenen ve içerisinde mutfak, salon, yatak odası, banyo bulunan evlerin sayısının, yurt dışından da talep gelmesi nedeniyle 50'ye çıkarılması planlanıyor.

İleride sayıyı 40-50 arasına çıkarmayı hedefliyorlar

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, şehir merkezine yakınlığı ve doğal güzelliğiyle ön plana çıkan mesire alanının vadi içerisinde bulunduğunu ve bu vadinin yamaçlarına toprak içerisine gömülü evler inşa ettiklerini hatırlattı.

Toprağa gömülü ilginç mimarisiyle yazın serin, kışın ise sıcak olacağını öngörerek önce az sayıda uygulama yaptıklarını belirten Aydın, daha sonra kamuoyunda "Hobbit evleri" yakıştırmasıyla ilgi çeken evlerin sayısını artırdıklarını anlattı.

Aydın, yamaç evi sayısını 24'e çıkardıklarından bahsederek, "İleride bu sayıyı 40-50 arasına çıkarmayı planlıyoruz. Çok beğeni topladığını görüyoruz. İnsanların doğayla, tabiatla iç içe burada aileleriyle birkaç gün kaldıklarında bir yılın yorgunluklarının atıldığını gördük" dedi.

"Şehirler her geçen gün betonlaşıyor"

Alınan olumlu sonuçların projenin amacına ulaştığını gösterdiğini anlatan Aydın, şöyle konuştu:

"İnsanların bu tür yerlere ihtiyaçları var, şehirler her geçen gün betonlaşıyor. Dolayısıyla kafa dinlemek için böyle yerlerin çok tercih edildiğini, sadece ülke içinden değil dışından da bunların tercih edildiğini görüyoruz. Farklı ülkelerden bizleri arayanlar, grup olarak burayı ziyaret etmek isteyenler ve burada kalmak isteyenler oluyor. Bunun için sayının bir miktar daha artması gerekiyor. Malezya dahil Uzak Doğu ülkelerinden bu tür talepler geliyor. İnanıyorum ki tanındıkça, zaman içerisinde daha farklı ülkelerden talepler gelecek."

İnsanların 5 yıldızlı oteli her yerde bulabildiğini ama gürültüden uzak, doğayla iç içe çocukların rahat oynayabileceği ve eğlenebileceği alanları bulmasının çok mümkün olmadığını anlatan Aydın, "Hobbit evleri"nin bu ihtiyacı karşılamak amacıyla yapılmış bir proje olduğunu vurguladı.

Diğer şehirlere örnek oluyor

Paşabahçe Piknik ve Mesire Alanı'nda kış döneminde de ayrı bir güzellik yaşandığından bahseden Aydın, yamaç evlerin yılın 12 ayı hizmete açık olacağını söyledi.

"Hobbit evleri"nin işletmesini özel sektöre vermek istediklerini de vurgulayan Aydın, bu sayede daha profesyonel kullanılmasını amaçladıklarını söyledi.

Aydın, projenin birçok kente örnek olduğuna da dikkat çekti.

Kaynak: AA