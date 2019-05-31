İstanbul'da yaşayan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir hayırsever, yaklaşık 10 gün önce Hassa ilçe merkezine yaklaşık 22 kilometre uzaklıkta bulunan Amanos Dağı eteklerindeki Güvenç İlkokulu öğretmenleriyle iletişime geçti.

Ramazan Bayramı dolayısıyla çocukları sevindirmek istediğini söyleyen hayırsever, çocukların isim listesiyle ayakkabı numaralarını istedi.

Her öğrenciye kendi isimlerinin yazdığı ayakkabıları kargo ile okula gönderdi. Kendi isimlerinin yazdığı ayakkabı kutularını açan çocukların sevinçleri yüzlerine yansıdı.

"Çocuklarımız bayram öncesinde çok mutlu oldu"

Güvenç İlkokulu Müdürü Abdullah Akgün, bir hayırseverin bayramda çocukları sevindirmek için kendilerine ulaştığını ve çocuklara bayramlık ayakkabı hediye ettiğini söyledi.

Yaklaşık 3 gün önce de hediyelerin kargoyla okula ulaştığını anlatan Akgün, "Biz de ayakkabıları çocuklarımıza dağıttık. Çocuklarımız bayram öncesinde çok mutlu oldu. Bu yardımları çocuklarımıza ulaştırmada emeği geçenlere, öğrencilerim adına çok teşekkür ediyorum" dedi.

Öğrencilerden Ali Artık da kendisine hediye edilen bayramlık ayakkabısını çok beğendiğini belirterek yollayan hayırsevere teşekkür ettiğini iletti.

3. sınıf öğrencilerinden İrem Nur Kilte ise bayram hediyesi aldıkları için çok mutlu olduklarını anlattı. Kendisinin en sevdiği renk olan pembe renginde ayakkabısı olduğunu belirten Kilte, ayakkabıyı gönderen hayırsevere teşekkür etti.

Kaynak: AA