Milyonlarca çocuğun ilk tercihi olan TRT Çocuk, sürpriz yapımları, devam eden çizgi filmleri ve heyecanla beklenen yeni bölümleriyle haziran ayını da coşkuyla karşılıyor.

Ramazan Bayramı özel hediyesi olan yeni çizgi dizi "Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu" ve TRT Çocuk’un sevilen yapımları İbi, Ege ile Gaga ve Kare yepyeni bölümleriyle TRT'de çocuklarla buluşacak.

Çocuklar bayramı “Nasreddin Hoca” ile kutlayacak

TRT Çocuk, hikayeleri heyecan ve merakla dinlenen Nasreddin Hoca'yı günümüze taşıyacak.

13. yüzyılda Konya'da yaşayan Hoca Nasreddin ve eşeği Küheylan, günümüzde yaşayan Zehra ve arkadaşlarının yanlışlıkla zamanlar arası geçiş holünü açması sonucu kendilerini 21. yüzyılda bulacak. Nasreddin Hoca, bilge ve eğlenceli mizah anlayışı ile bugünün modern dünyasına bakacak.

TRT Çocuk, yaz tatilinde de çocukları eğlendirmeye devam edecek

Çocukları aileleri ile ortak paydada buluşturacak "Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu", Ramazan Bayramı'nın ilk günü olan 4 Haziran’da, TRT Çocuk ekranlarında seyircisiyle buluşacak.

TRT Çocuk, İbi ve arkadaşları, Ege ile Gaga ve Kare gibi sevilen kahramanları ve yeni projeleri ile yaz tatilinde çocukları sevindirecek.

Kaynak: TRT Haber