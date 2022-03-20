Bursa'da yaşayan mühendis Volkan Özvatan, oyuncak ve model araba tutkunu.

Türkiye ve yurtdışındaki mağazaları yakından takip eden Özvatan, sınırlı sayıda üretilen modelleri satın alıp koleksiyonuna katıyor. Topladıklarının çoğu, farklı marka ve model araçların 64'te bir oranındaki küçültülmüş halleri.

"Oğlum 2 yaşındayken model araba alma işiyle başladı"

Oğluna aldığı oyuncak arabaların zamanla koleksiyona dönüştüğünü anlatan Özvatan, şunları söyledi:

"Oğlum 2 yaşındayken model araba alma işiyle başladı aslında bizim koleksiyonumuz. Oyuncakçılardan aldık modelleri. Ondan sonra baktım ki çok daha değerli ve az bulunur modeller var. Arkasından dünyanın farklı ülkelerinden Türkiye'nin farklı illerinden koleksiyonu yavaş yavaş büyüttük."

Şu an koleksiyonda 1500'ün üzerinde model araba bulunuyor. Piyasada bulması zorlaşan modellerin değeri artıyor.

Oyuncak otomobilleri özel kutularda saklayan Volkan Özvatan, onları oğluna miras bırakmayı düşünüyor.

Haber: Ferhat Özkaner