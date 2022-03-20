Sakarya'nın Erenler ilçesinde bir firma, ev hanımlarının gelir sahibi olması ve üretime katkısı sağlaması için sosyal sorumluluk projesi kapsamında belediyeyle iş birliği yaptı.

Proje kapsamında temel eğitim verilen kadınlar, evlerini atölyeye dönüştürerek üretime başladı.

Evlerinde fabrika gibi çalışan ve üretim yapan ev hanımları, Hindistan'dan gelen ipleri el emekleriyle; çanta, sepet, vazo çerçevesi ve supla takımlarına dönüştürerek aile bütçesine katkı sağlıyor.

"Türk kadınının becerisinden gurur duyuyoruz"

Boş zamanlarını el becerileriyle değerlendiren kadınlar, ürettikleri çantaların ihraç edilmesini de mutlulukla karşılıyor:

"Türk kadınları olarak çalışkanlığımızı, becerimizi gösteriyoruz. Bundan gurur duyuyoruz."

Proje ile ev hanımları hem ekonomiye katkı sağlıyor hem de gelir elde ediyor.

Erenler Belediye Başkanı Kılıç: Çok başarılı sonuçlar elde ediyoruz

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç da kadınların iş hayatına girerek ekonomiye katkı sağlamasını memnuniyetle karşılıyor:

"İlçemizde yaşayanların gelir seviyesini yukarı çıkaralım hayat standartlarını biraz daha yukarı çıkaralım üretime de katkı sağlasınlar daha huzurlu bir ortam sağlansın diye beraberce hareket ediyoruz. Çok da başarılı sonuçlar elde ediyoruz."

Çantalar 15 ülkeye ihraç edildi

Pazarda da beğeni toplayan kadınların el emeği göz nuru çantaları, bugüne kadar 15 ülkeye de ihraç edildi.

Siparişlere yetişmekte zorluk çeken firma, katılımcı sayısını artırmayı planlıyor.