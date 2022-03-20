Kent genelinde üç gündür aralıklarla devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

Bu olumsuzlukların yanı sıra kar yağışı sırasında ve sonrasında güzel manzaralar da oluştu.

Beşiktaş Bebek sahilinde Zafer Hayta tarafından time lapse (hızlandırılmış) çekim tekniğiyle kaydedilen görüntüde kar bulutlarının etkileyici geçişi görülüyor.

Vatandaşlar ise kar bulutlarını görünce sahilden uzaklaşıyor.