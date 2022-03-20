Haber Giriş: 20 Mart 2022 Pazar 12:34Son Güncelleme: Kaynak: İHA
İstanbul Boğazı’nda kar bulutlarının etkileyici geçişi kamerada
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul Boğazı Bebek Sahili'nde, kar bulutlarının geçiş anı etkileyici görüntüler oluşturdu.
Kent genelinde üç gündür aralıklarla devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.
Bu olumsuzlukların yanı sıra kar yağışı sırasında ve sonrasında güzel manzaralar da oluştu.
Beşiktaş Bebek sahilinde Zafer Hayta tarafından time lapse (hızlandırılmış) çekim tekniğiyle kaydedilen görüntüde kar bulutlarının etkileyici geçişi görülüyor.
Vatandaşlar ise kar bulutlarını görünce sahilden uzaklaşıyor.
Etiketler: Kar Yağışı İstanbul İstanbul Boğazı
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