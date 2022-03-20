İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri tarafından ülke genelinde eş zamanlı “Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları Uygulaması” yapıldı.

Aranan 1126 kişi yakalandı

Ülke genelinde 12 bin 709 karma ekip, 220 dedektör köpek ve 50 bin 729 personelin katılımı ile yapılan uygulamada, 1126 aranan şahıs yakalandı, 57 şahıs gözaltına alındı, 229 şahsa idari ve 141 şahsa adli olmak üzere toplam 370 şahsa adli ve idari işlem yapıldı.

Uygulamada, 167 bin 432 araç kontrol edildi. Bu kontrollerde 4 bin 438 araca idari para cezası uygulandı, 656 araç trafikten men edildi, 24 aranan araç yakalandı.

20 bin 102 iş yerine denetleme

Uygulamada, 20 bin 102 iş yeri denetlendi. 10 iş yerine idari, 38 iş yerine adli olmak üzere toplam 48 iş yerine işlem yapıldı.

Kontrollerde çok sayıda silah, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile kaçak sigara ve alkol ele geçirildi.