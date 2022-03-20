Haber Giriş: 20 Mart 2022 Pazar 11:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken sınırda yakalandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 FETÖ şüphelisi yakalandı.
İpsala ilçesi yakınlarındaki 1. derece askeri yasak bölgede kontrol yapan güvenlik güçleri, Yunanistan'a kaçmaya çalışan M.S, A.A, B.A. ve S.A'yı yakaladı.
FETÖ şüphelileri gözaltına alındı.
Etiketler: Edirne FETÖ Yunanistan
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