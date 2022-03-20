TOGG ile elektrikli araç devrimine hazırlanan Türkiye'de, şarj alt yapısının geliştirilmesi için yeni sistemler devreye alınıyor.

Bu sistemlerden biri olan güneş ışınlarının enerjiye dönüştürüldüğü teknoloji de Türk bir girişimcinin evinde. İzmir'in Urla ilçesinde yaşayan girişimci Enis Fakioğlu evine elektrikli aracı için şarj istasyonu kurdu.

“Aracımız güneş enerjisi ile de şarj oluyor”

Girişimci Enis Fakioğlu, şarj istasyonuyla ilgili şu bilgileri verdi:

“Öncelikle elektrikli şarj istasyonumuzun montajı yapıldı, arkasından güneş enerji sistemimizin montajı yapıldı. 3 kw'lık şu anda aracımız güneş enerjisi ile de şarj oluyor. Aynı zamanda şebekeden de destek alarak aracımızın deposunu doldurabiliyoruz."

Ev tipi istasyon, yaklaşık 7 saatte bataryayı 0’dan 100'e kadar getirebiliyor. Bununla da kullanıcısına 250 km'lik menzil veriyor.

“Yaklaşık 2 senede amorte ediyor kendini”

Fakioğlu, ”Aracı şarj etmek için yaklaşık İzmir şartlarında 8 ile 10 kw'lık

kurulu güneş enerjisi gerekiyor. Bunun maliyeti 10-12 bin dolar civarında artı KDV. Sadece benzin ve dizel maliyeti ile karşılaştırdığınız zaman yaklaşık 2 senede amorte ediyor kendini” diye konuştu.

2021 yılında 3.4 milyar dolar olan evde elektrikli şarja yapılan harcamanın, 5 yıl içinde dünya genelinde 16 milyar doları aşması bekleniyor.

