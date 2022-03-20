Hem evler hem de iş yerleri... Şehirler üç boyutlu hale getiriliyor, Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi'ne aktarılıyor. Proje için İstanbul'un mimarisi, havadan eğik resim çekebilen kameralarla görüntülendi.

Tapu Ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı, projeyle ilgili, “Biz bu uçaklarla şehrin üstünde yani İstanbul’un üstünde uçuşlar yapıyoruz. Ve fotorometrik görüntüler elde ediyoruz. Tabii bu uçuşlar bittikten sonra bir de ofiste veya bürolarımızda ciddi anlamda çalışmalar yapılması gerekiyor” diyor.

Şehirler 3 boyutlu görüntülenecek

Görüntülerle mimari proje ve tapudaki daire numaraları eşleştirilecek. Binalar 3 boyutlu, akıllı verilere dönüştürülecek.

Çalışma sona erdiğinde İstanbullular, TAKBİS üzerinden dairelerinin her detayını görebilecek. Proje, emlak sektörü başta olmak üzere, gayrimenkul değerleme ve belediyeler gibi birçok sektörün hizmetlerine de veri oluşturacak.

Adlı, “Bir afet olması halinde hak sahibinin belirlenmesinden tutun da o binada zarara uğrayan gayrimenkulde yaşayan kimler var hepsinin tespiti mümkün” diye konuşuyor.

2019'da 17 ilde başlayan projede İstanbul'un üç boyutlu halinin 2023 sonunda tamamlanması planlanıyor. Hedef, tüm illere yaygınlaştırılması.

