13 yaşındaki Süleyman Kılıç, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bir yıldır yürüyüş sporu yapıyor.

Belediyenin açtığı ücretsiz spor okullarından yüzlerce genç arasından seçilen Kılıç, kısa süre içinde şampiyonluğa da ulaştı.

Bu süreçte önemli başarılar elde eden genç, yeteneği sayesinde kendinden büyük sporcuları bile geride bırakıyor.

8'inci sınıf öğrencisi Kılıç, hedeflerine ulaşmak için disiplinli bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

"Türk Bayrağı'nı dalgalandırmak istiyorum"

Kılıç’ın en büyük hedefi ise olimpiyatlarda Türk bayrağını dalgalandırmak:

“Antrenman haftanın 6 günü antrenman. Antrenmanlar iyi geçiyor. Antrenmanlarının hepsini yapıyorum. Olimpiyatlarda altın madalya alıp Türk Bayrağı'nı dalgalandırmak istiyorum.”