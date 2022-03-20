Haber Giriş: 20 Mart 2022 Pazar 09:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da 8 milyon kaçak makaron ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Adana'da 8 milyon tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün bulunduğunu belirledikleri kamyonu takibe aldı.
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Karaisalı çıkışı yakınında ekipler tarafından durdurulan kamyonda içi tütünle doldurulmuş 8 milyon makaron ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücü M.G.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Makaron Adana Kaçakçılık
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