Isparta'da yaşayan genç mühendisler, öğrencilik yıllarında uyku problemi çektiler. Sorunu kökünden çözecek cihaz geliştirdiler.

Elektrik Mühendisi Osman Şahin, "Doktorlara gittik, farklı ilaçlar denedik, meditasyon denedik, diğer bitkisel çözümlere başvurduk. Fakat hiç birinden olumlu bir sonuç alamadık. Kendimiz artık uyuyabilmek için kendi AR-GE çalışmalarımızı başlattık" diyor.

Tıp dünyasındaki uyku cihazı teknolojilerini inceleyen elektrik ve elektronik mühendisi 2 genç, geliştirdikleri cihazı seri üretime hazır hale getirdi.

Cihaz kullanıcının nabız ve kandaki oksijen seviyesi verilerine göre çalışıyor. Kişinin solunum düzenine göre ortama farklı renklerde ışık veriliyor.

Uyku laboratuvarı testleri yapıldıktan sonra seri üretime geçecek

Elektronik Mühendisi Halil Özdoğan ise buldukları yöntemle kullanıcıların fiziksel bir uykuya geçişini de kolaylaştırdıklarını anlatıyor.

AR-GE çalışmaları tamamlanan cihazın, uyku laboratuvarı testleri yapıldıktan sonra seri üretimine geçilecek.