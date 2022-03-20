Haber Giriş: 20 Mart 2022 Pazar 09:45Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ordu'da atıklar değerlendiriliyor
Ordu'da atıklar geri dönüştürülüyor. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde atık malzemelerden avize, duvar lambası, duvar süsü gibi aksesuarlar yapılıyor. Öğrencilerin alın teri olan eserlerin satılarak okul bütçesine katkı sağlanması da planlanıyor.
Ordu TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitime bir ay önce başlandı.
Okulda atık malzemelerin değerlendirilerek süs eşyasına dönüştürülmesi öncelik verilen konular arasında.
Öğrenciler, öğretmenlerinin de desteğiyle atık malzemelerden avize, duvar lambası gibi süs eşyası yapıyor.
Öğrenci öğretmen iş birliğiyle üretilen el emeği süs eşyası satılarak okul bütçesine katkı sağlanması amaçlanıyor.
Etiketler: Geri Dönüşüm Ordu
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