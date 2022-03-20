Ordu TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitime bir ay önce başlandı.

Okulda atık malzemelerin değerlendirilerek süs eşyasına dönüştürülmesi öncelik verilen konular arasında.

Öğrenciler, öğretmenlerinin de desteğiyle atık malzemelerden avize, duvar lambası gibi süs eşyası yapıyor.

Öğrenci öğretmen iş birliğiyle üretilen el emeği süs eşyası satılarak okul bütçesine katkı sağlanması amaçlanıyor.