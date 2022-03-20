Haber Giriş: 20 Mart 2022 Pazar 09:42Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Gümüşhane'de musluk ve kapı kolları eritilerek hayvanlara zil yapılıyor
Gümüşhane'de hurdalık metaller ustasının elinde birbirinden farklı zillere dönüşüyor. Geri dönüşüm ile üretilen ziller, Türkiye'nin dört bir yanındaki hayvanların boğazına takılıyor.
Önce dönüştürülecek metaller titizlikle seçiliyor. Sonra 200 dereceyi aşkın sıcakta dere kumu ile eritiliyor.
Eritilen metaller ustasının elinde 30 çeşit zile dönüşüyor. Birbirinden farklı ses ve görüntüdeki zillerin satışı internet üzerinden gerçekleştiriliyor.
Gümüşhane'nin Kelkit ilçesindeki ustalar mesleğin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu vurguluyor.
Metal ustası Salim Düzgün, mesleğin 10-15 seneye kadar tükeneceğini belirterek, "Yeni nesilden bir tane öğrenen yok. Eskiden kalma ustalar yapıyor" diyor.
Gümüşhane'de üretilen el emeği ziller yurdun dört bir yanındaki büyük ve küçükbaş hayvanların boğazını süslüyor.
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