Önce dönüştürülecek metaller titizlikle seçiliyor. Sonra 200 dereceyi aşkın sıcakta dere kumu ile eritiliyor.

Eritilen metaller ustasının elinde 30 çeşit zile dönüşüyor. Birbirinden farklı ses ve görüntüdeki zillerin satışı internet üzerinden gerçekleştiriliyor.

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesindeki ustalar mesleğin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu vurguluyor.

Metal ustası Salim Düzgün, mesleğin 10-15 seneye kadar tükeneceğini belirterek, "Yeni nesilden bir tane öğrenen yok. Eskiden kalma ustalar yapıyor" diyor.

Gümüşhane'de üretilen el emeği ziller yurdun dört bir yanındaki büyük ve küçükbaş hayvanların boğazını süslüyor.